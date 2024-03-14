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Таможня закрывает лазейки для российского автогаза. Ждать ли дефицит и что будет с ценами
Энергетическая таможня 12 марта начала более тщательно проверять отдельные партии автогаза из ЕС. Для них стали требовать документы по происхождению сырья. Таким образом, Украина усиливает борьбу с российским ресурсом, который мимикрирует под европейський.
После того как в мае 2023 года правительство запретило импортировать в Украину горючее неопределенного происхождения, а таможенники потребовали от импортеров документы по всей цепочке поставки товара от производителя до границы, ввоз российских бензина и дизтоплива в Украину прекратился. Единственным исключением стал российский сжиженный газ, который завозили в страны ЕС в виде отдельных фракций пропана и бутана, смешивали в резервуарах терминалов и этот процесс выдавали за производство. Таким образом, топливо получало сертификат произведенного в ЕС, а трейдеры могли поставлять его в Украину в обход действующих ограничений.
Это создавало ряд проблем для украинского рынка, поскольку дешевый российский ресурс вытеснял поставки из других источников, а в случае перебоев со снабжением - угрожал дефицитом и значительной волатильностью рынка. В октябре прошлого года, когда польские перевозчики перекрыли границу с Украиной, рынок, крепко сидящий игле российского пропан-бутана столкнулся с дефицитом топливо начало исчезать с АЗС, а цена стремительно расти.
В Министерстве энергетики 8 марта состоялось закрытое совещание, на котором, по информации нескольких собеседников Delo.ua, было принято решение обратиться в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой запретить поставки в Украину горючего, поступающего из отдельных рисковых терминалов. После этого власти активизировали борьбу с российским топливом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Польские фокусы в рамках законности
Автогаз российского происхождения продолжал попадать в Украину, несмотря на санкции и усовершенствование Украиной механизмов контроля за их соблюдением. Больше всего российского сжиженного газа поступало в Украину из Польши, Литвы и Латвии.
По данным аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко с 428 тыс. тонн всего импорта LPG из Польши в Украину в 2023 году, украинские импортеры завезли 111 тыс. тонн сжиженного газа с "казахскими" документами, что более чем втрое превышало объемы физического снабжения LPG из Казахстана в Польшу, которые составили 35 тыс. тонн.
Так, в 2023 году на терминале польской компании Barter в городе Сокулка, расположенном вблизи железнодорожного перехода Брузги (Беларусь) – Кузница (Польша), украинские трейдеры приобрели 25 тыс. тонн сжиженного газа с документами о происхождении из Казахстана, стран ЕС или даже США. Однако в 2023 году на станции перехода Брузги-Кузница вообще не поставлялся газ из Казахстана. В то же время через год Оренбургский ГПЗ отправил на ст. Брузги 30,8 тыс. тонн газа и 221 тыс. тонн отправили другие заводы. Поставки газа из этого терминала прекратились только в третьем квартале прошлого года, когда бастующие польские перевозчики заблокировали границу.
Вместе с этим Таможенный кодексу ЕС определяет производителем компанию, которая подвергла ресурс существенной трансформации, или затраты на переработку значительно превышают стоимость сырья. Совершенно очевидно, что смешение пропана с бутаном в резервуарах производством не является. Этим и решили воспользоваться украинские таможенники и теперь они потребуют у поставщиков ресурса по сомнительным направлениям происхождения сырья.
По словам аналитика консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна европейские трейдеры, торговавшие российским горючим, активно использовали упрощенную систему грузооборота в ЕС. Например, Латвия в прошлом году импортировала 300 тыс. тонн газа, при том что сама потребляет лишь 50 тыс. тонн в год. Часть этого сжиженного газа была продана в Польшу с сертификатами EUR.1. Таким образом, юридически поляки получали уже "европейский" ресурс.
По его мнению, несмотря на усиление таможенного контроля добросовестным поставщикам нечего бояться и те, кто будет завозить пропан-бутан производства польской компании Orlen, без проблем будут растаможивать свою продукцию.
Какова цена отказа от "кровавого" топлива
Трейдеры LPG, опрошенные Delo.ua, сообщили, что пока проблем с растаможкой у них не возникало, и охарактеризовали ситуацию на границе как достаточно спокойную. В то же время, цена пропан-бутана в опте начала расти на новостях о закрытии лазейки для российского ресурса.
По оценке главы Украинской ассоциации сжиженного газа, а также директора компании "Надежда" (сеть АЗС BVS) Станислава Батраченко, поставки российского сжиженного газа в Украину в среднем составляли 20 тыс. тонн в месяц. Но он исключает дефицит и значительный рост цен.
Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный отмечает, что поскольку сейчас низкий сезон потребления, то после закрытия лазейки для российского топлива трейдерам нужно будет ввезти всего 5-7 тонн LPG. Эти объемы без проблем можно будет завезти по железной дороге. А когда начнется высокий сезон потребления, трейдерам нужно будет методично наращивать объемы поставок и никакого кризиса не будет.
Запрет на импорт российского LPG вошел в 12 пакет санкций ЕС и начал действовать в декабре 2023 года. Но ЕС сделал исключение для действующих контрактов, позволив продлить их на год. Поэтому компании, торговавшие российским топливом, до вступления в действие этого пакета санкций продлили свои контракты еще на год. Таким образом, запрет российского автогаза является не только этическим вопросом. Если лазейки перекрыть именно сейчас, рынок получит возможность спрыгнуть с российской иглы максимально безболезненно. В то же время, часть экспертов скептически относится к запрету и считает, что недобросовестные поставщики смогут найти новые лазейки в санкциях.