Таможня закрывает лазейки для российского автогаза. Ждать ли дефицит и что будет с ценами

Энергетическая таможня 12 марта начала более тщательно проверять отдельные партии автогаза из ЕС. Для них стали требовать документы по происхождению сырья. Таким образом, Украина усиливает борьбу с российским ресурсом, который мимикрирует под европейський.

После того как в мае 2023 года правительство запретило импортировать в Украину горючее неопределенного происхождения, а таможенники потребовали от импортеров документы по всей цепочке поставки товара от производителя до границы, ввоз российских бензина и дизтоплива в Украину прекратился. Единственным исключением стал российский сжиженный газ, который завозили в страны ЕС в виде отдельных фракций пропана и бутана, смешивали в резервуарах терминалов и этот процесс выдавали за производство. Таким образом, топливо получало сертификат произведенного в ЕС, а трейдеры могли поставлять его в Украину в обход действующих ограничений.

Это создавало ряд проблем для украинского рынка, поскольку дешевый российский ресурс вытеснял поставки из других источников, а в случае перебоев со снабжением - угрожал дефицитом и значительной волатильностью рынка. В октябре прошлого года, когда польские перевозчики перекрыли границу с Украиной, рынок, крепко сидящий игле российского пропан-бутана столкнулся с дефицитом топливо начало исчезать с АЗС, а цена стремительно расти.

В Министерстве энергетики 8 марта состоялось закрытое совещание, на котором, по информации нескольких собеседников Delo.ua, было принято решение обратиться в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой запретить поставки в Украину горючего, поступающего из отдельных рисковых терминалов. После этого власти активизировали борьбу с российским топливом.

Польские фокусы в рамках законности

Автогаз российского происхождения продолжал попадать в Украину, несмотря на санкции и усовершенствование Украиной механизмов контроля за их соблюдением. Больше всего российского сжиженного газа поступало в Украину из Польши, Литвы и Латвии.

По данным аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко с 428 тыс. тонн всего импорта LPG из Польши в Украину в 2023 году, украинские импортеры завезли 111 тыс. тонн сжиженного газа с "казахскими" документами, что более чем втрое превышало объемы физического снабжения LPG из Казахстана в Польшу, которые составили 35 тыс. тонн.

Так, в 2023 году на терминале польской компании Barter в городе Сокулка, расположенном вблизи железнодорожного перехода Брузги (Беларусь) – Кузница (Польша), украинские трейдеры приобрели 25 тыс. тонн сжиженного газа с документами о происхождении из Казахстана, стран ЕС или даже США. Однако в 2023 году на станции перехода Брузги-Кузница вообще не поставлялся газ из Казахстана. В то же время через год Оренбургский ГПЗ отправил на ст. Брузги 30,8 тыс. тонн газа и 221 тыс. тонн отправили другие заводы. Поставки газа из этого терминала прекратились только в третьем квартале прошлого года, когда бастующие польские перевозчики заблокировали границу.

"Когда украинская таможня потребовала от импортеров топлива данные о всей цепочке происхождения товара от производителя до границы, польские терминалы начали отгружать российское топливо в Украину с сертификатами свидетельствующими, что они и являются производителем. Произошла подмена понятий "терминал" (смешивание газа) и "производитель" (классическое производство газа из нефти или газового конденсата)". Александр Сиренко Анполитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Вместе с этим Таможенный кодексу ЕС определяет производителем компанию, которая подвергла ресурс существенной трансформации, или затраты на переработку значительно превышают стоимость сырья. Совершенно очевидно, что смешение пропана с бутаном в резервуарах производством не является. Этим и решили воспользоваться украинские таможенники и теперь они потребуют у поставщиков ресурса по сомнительным направлениям происхождения сырья.

По словам аналитика консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна европейские трейдеры, торговавшие российским горючим, активно использовали упрощенную систему грузооборота в ЕС. Например, Латвия в прошлом году импортировала 300 тыс. тонн газа, при том что сама потребляет лишь 50 тыс. тонн в год. Часть этого сжиженного газа была продана в Польшу с сертификатами EUR.1. Таким образом, юридически поляки получали уже "европейский" ресурс.

"Конечно все видят статистику железной дороги и таможенной службы, где четко видно кто получает российский автогаз". Артём Куюн Аналитик консалтинговой группы "А-95"

По его мнению, несмотря на усиление таможенного контроля добросовестным поставщикам нечего бояться и те, кто будет завозить пропан-бутан производства польской компании Orlen, без проблем будут растаможивать свою продукцию.

Какова цена отказа от "кровавого" топлива

Трейдеры LPG, опрошенные Delo.ua, сообщили, что пока проблем с растаможкой у них не возникало, и охарактеризовали ситуацию на границе как достаточно спокойную. В то же время, цена пропан-бутана в опте начала расти на новостях о закрытии лазейки для российского ресурса.

"Отдельные партии сжиженного газа уже начали углубленно проверять. Оптовый рынок уже отреагировал на новости прибавив в цене 500 грн/тонна. Но АЗС пока нет смысла поднимать цену. Розница всегда будет держать дистанцию от опта, потому что это их прямая себестоимость. Но с определенной отсрочкой во времени и обычно реагирует на изменение оптовых цен через 1-3 недели. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько системно таможня будет бороться с российским ресурсом, если системно, то рост цены в опте продолжится" Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec

По оценке главы Украинской ассоциации сжиженного газа, а также директора компании "Надежда" (сеть АЗС BVS) Станислава Батраченко, поставки российского сжиженного газа в Украину в среднем составляли 20 тыс. тонн в месяц. Но он исключает дефицит и значительный рост цен.

"Если таможня будет работать безупречно, цены на АЗС возрастут примерно 1,5 грн на литр. Этот рост может произойти в третьей декаде марта. Сейчас спрос на автогаз слабый. К тому же мы ожидаем снижение европейских котировок, что может компенсировать возможное подорожание". Станислав Батраченко Председатель Украинской ассоциации сжиженного газа и директор компании Надежда (сеть АЗС BVS)

Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный отмечает, что поскольку сейчас низкий сезон потребления, то после закрытия лазейки для российского топлива трейдерам нужно будет ввезти всего 5-7 тонн LPG. Эти объемы без проблем можно будет завезти по железной дороге. А когда начнется высокий сезон потребления, трейдерам нужно будет методично наращивать объемы поставок и никакого кризиса не будет.

"Если просто сидеть и ждать, то дефицит вполне возможен. Он будет в ноябре, поскольку с 1 января 2025 года поляки вообще не смогут импортировать российский продукт. И если мы до сих пор не подготовим альтернативные каналы поставок, мы столкнемся с дефицитом в худшем варианте". Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

Запрет на импорт российского LPG вошел в 12 пакет санкций ЕС и начал действовать в декабре 2023 года. Но ЕС сделал исключение для действующих контрактов, позволив продлить их на год. Поэтому компании, торговавшие российским топливом, до вступления в действие этого пакета санкций продлили свои контракты еще на год. Таким образом, запрет российского автогаза является не только этическим вопросом. Если лазейки перекрыть именно сейчас, рынок получит возможность спрыгнуть с российской иглы максимально безболезненно. В то же время, часть экспертов скептически относится к запрету и считает, что недобросовестные поставщики смогут найти новые лазейки в санкциях.