На таможне углубили проверки сжиженного газа, поставляемого из ЕС

Энергетическая таможня Украины временно приостановила таможенное оформление некоторых грузов сжиженного газа из Евросоюза. Таможенники требуют дополнительные документы, свидетельствующие о происхождении газа, для оформления партий с европейским сертификатом EUR.1.

Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на экспортеров.

На таможне заявили, что такой анализ поставок сжиженного газа, состоящий из компонентов разных стран, может быть попыткой обойти санкции, касающиеся недопущения ввоза на территорию Украины товаров, происходящих из РФ.

Отмечается, что такие действия направлены на проверку того, что поставляемый сжиженный газ действительно производится в ЕС, а не является результатом простого смешивания газа, включая имеющий российское происхождение. Это соответствует положениям Таможенного кодекса Украины об экономической необоснованности производственных сделок, осуществленных с целью обхода ограничений.

Таможня также предупредила, что информация о газе, производимом путем смешивания с компонентами из РФ, будет основанием для запрета его импорта в Украину.

"В случае получение информации , о товар ( сжиженный газ ), произведенный путем простого смешивание , составляющие которого походят с страны агрессора ( рф ), такие товары будет запрещено к ввоз в Украину , а информацию относительно поставщиков передано к правоохранительных органов ", – говорится в сообщении.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2024 году возобновились поставки в Украину сжиженного газа из Польши и Балтийских стран с признаками российского происхождения, что стало возможным из-за польских трейдеров, декларирующих себя как производители без наличия соответствующего оборудования. Это указывает на обход требований украинской таможни по подтверждению происхождения всех компонентов сжиженного газа.

Таким образом, польские "производители" обошли требование украинской таможни и импортировали в Украину товар без подтверждения происхождения всех составляющих.

В Украине недавно 80% автогаза могло быть российского происхождения

Как пишет Forbes, несмотря на продолжающуюся войну и официальный запрет на импорт товаров из Российской Федерации, до недавнего времени в Украине до 80% автогаза могло иметь российское происхождение, а до 20% дизельного горючего – признаки российского производства. Ресурсы из РФ были дешевле, и до этого времени не существовало формального запрета на их импорт из Европейского Союза.

До начала войны Украина зависела от импорта горючего, закупая более 70% от общей потребности. В 2021 году из России было импортировано 30% автогаза и 25% дизельного горючего. Белоруссия также была одним из ключевых поставщиков. После начала военного вторжения, украинское правительство установило запрет на прямой импорт из стран-агрессоров. Впрочем, горючее из России все еще занимает часть европейского рынка, и некоторые его виды продолжают попадать в Украину.

С декабря 2023 года Литва и Латвия значительно увеличили объемы поставок автогаза в Украину, превышая собственные производственные мощности. По данным аналитиков, доля этих стран в общем импорте с декабря 2022 г. выросла с 15-17% до 30-40%. В результате присутствия российского ресурса на рынке, цены на автогаз снизились почти на 30%.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

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