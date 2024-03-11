Бензин и дизтопливо растут в цене на АЗС. Рынок автогаза замер в ожидании потока дешевого ресурса

На этой неделе ожидается небольшой рост цен на бензин и дизельное топливо на отдельных АЗС, а на оптовом рынке цены не растут из-за конкуренции. В то же время, увеличение цен на автогаз сдерживается ожиданиями поставок дешевого российского ресурса из балтийских терминалов.

Даже несмотря на то, что страны ОПЕК+ продолжили сокращение поставок, цены на нефть на прошлой неделе снижались. Главным фактором стало опасение инвесторов по поводу спроса в Китае.

По состоянию на вечер пятницы 8 марта по сравнению с предыдущим днем нефть эталонной марки Brent упала в цене на 1,06% до 82,08 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 1,17% до 78,01 доллара за баррель.

Нефтяные рынки ожидают новостей по снижению процентных ставок в США и ЕС, что может увеличить спрос из-за роста экономики этих крупных потребителей. Представитель ФРС США (Федеральная резервная система США выполняет функцию центрального банка) на прошлой неделе заявил, что организация пока считает рисками инфляцию и не будет спешить снижать процентную ставку.

Спрос на топливо со стороны аграриев меньше, чем в прошлом году

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, на прошлой неделе сети АЗС в регионах продолжили повышать цены. На станциях Shell цена бензина А-95 выросла на 0,50 грн/л в некоторых регионах, цена дизтоплива – на 0,30-0,50 грн/л, но в Тернопольской области оба вида топлива наоборот подешевели на 0,50 грн/л.

На АЗС сети БРСМ-Нефти бензин А-95 подорожал на 0,50 ком./л в трети областей. Marshal увеличили цену всей линейки горючего на 0,50 грн/л до 49,50 грн/л для бензина А-95 и ДП. На АЗС Prime стоимость дизтоплива выросла на 0,25 грн/л до 51,15 грн/л. Одесский оператор Катрал увеличил цену бензина сразу на 1,40 грн/л до 51,99 грн/л, цену ГП – на 1,00 грн/л до 50,99 грн/л. В целом на 8 марта средняя цена бензина А-95 составляла 51,59 грн/л, а средняя цена дизтоплива составляла 51,89 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе он не ожидает больших изменений цен на розничном рынке. Отдельные сети АЗС в регионах могут повысить цену в пределах 10-20 коп./л , но для более существенного удорожания предпосылок нет, как и для удешевления.

На оптовом рынке за потребителя продолжается упорная борьба между трейдерами. Спрос со стороны аграриев несколько вырос, потому что в южных и центральных областях начали посевную. Однако покупателей топлива в этих регионах значительно меньше чем продавцов, а спрос слабее, чем в прошлом году на 10-15%.

"Если я год назад условно продавал в опте 10 бензовозов, а сейчас продаю всего два. Реально спрос упал на один бензовоз. Почему я продаю еще на семь машин меньше? Потому что рядом со мной торгуют 20 продавцов. В прошлом году трейдеры держались за счет своих основных базисов, кто-то вез топливо из Литвы, кто-то из Польши. А сейчас, из-за блокирования польской границы, у всех трейдеров есть контракты на Юге. Поляки нас воспитали". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Также сильно упало потребление в прифронтовых регионах. По словам Леушкина, в этом году банки перестали кредитовать бизнес размешанный в таких районах, хотя в прошлом году еще кредитовали. Поэтому около 3-5% аграриев не смогут начать посевную из-за нехватки средств.

Рынок автогаза ожидает сезонного увеличения потребления

Рынок автогаза в Украине по словам экспертов вышел на плато, поэтому рынок пока не ожидает движения цен на этот вид горючего ни в гору, ни вниз. Но при условии, если теплая погода задержится еще на несколько недель, возможно увеличение спроса на газ, что приведет к увеличению цены в опте на 1 тыс. грн/тонна .

"Сейчас сети выравнивают цены, отталкиваясь от закупочных цен и стабильно себя чувствуют. Сейчас потеплело, если такая температура продержится некоторое время, то может быть увеличение потребления. Тогда это может привести к уменьшению доли профицита на рынке и через две недели начнут подтягиваться цены вверх в опте. Но на этой неделе нет предпосылок, чтобы ждать удорожания топлива на АЗС". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec

Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный говорит, что из-за увеличения поставок автогаза из Румынии на ожиданиях мартовских цен Sonatrach компенсировали снижение потока российского автогаза через Польшу и страны Балтии. Однако российский газ, который, несмотря на санкции, трейдеры активно завозят через терминалы этих стран, находит путь в Украину. Внутренние цены на сжиженный газ на фоне указанных процессов практически не изменились, что нашло отражение на аукционах украинских производителей.

На внешнем рынке в первой неделе марта состоялось ралли бутановых котировок, которые прибавили почти 60 долларов к среднему значению в феврале и спровоцировали небольшой рост импортного паритета потока из западной границы.

"Тренд на увеличение цен для достижения импортного паритета сдерживается поступлением дешевого продукта из Польши и Балтии и далеко не безосновательными опасениями трейдеров по поводу риска падения рынка под цунами российского газа сразу после прекращения блокады границы. Этот же риск препятствует накоплению запасов, и первые два месяца зимы пройдет на минимальных значениях импортной статистики. Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

По мнению эксперта, на фоне упомянутых процессов изменений на розничном рынке автогаза не будет, даже коррекция цен на АЗС закончилась. Но неопределенность на рынке сохраняется, а дальнейшее развитие ситуации на рынке, по мнению эксперта, будет зависеть от способности властей усилить санкции против российского ресурса. Если поставки дешевого российского автогаза не удастся заблокировать, они скоро вытеснят и сведут к минимуму поставки по другим направлениям.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 28,98 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 48,99 49.49 26,59

Данные: приложения сетей АЗС.