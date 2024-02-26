Спрос на топливо в Украине остается низким, но цены на АЗС растут

Цены на бензин и дизтопливо продолжат расти в отдельных сетях АЗС, преимущественно торгующих в нижнем ценовом сегменте. В то же время эксперты расходятся в прогнозах по ценам на автогаз.

Цены на нефть на прошлой неделе (19-25 февраля) в основном росли, поскольку напряженность на Ближнем Востоке сохранялась. Боевые действия в Красном море продолжаются, а связанные с Ираном хуситы активизировали свои атаки вблизи Йемена. Однако рост цен сдерживался сообщениями об увеличении запасов в США.

По состоянию на вечер 23 февраля по сравнению с 22 февраля цены на нефть эталонной марки Brent снизились на 2,45% до 81,62 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 2,7% до 76,49 доллара за баррель.

Удешевление нефти в конце прошлой недели объясняется заявлением ФРС США, что снижение процентных ставок может быть отложено еще минимум на два месяца. Сохранение высоких процентных ставок может замедлить экономический рост и ограничить спрос на нефть крупнейшего потребителя в мире.

В южных регионах аграрии начинают контрактовать топливо

Потребление топлива легковыми автомобилями в феврале остается небольшим. А потребление топлива коммерческим транспортом снизилось из-за блокировки польской границы, поскольку украинскому бизнесу нужно время, чтобы переориентировать свою логистику в обход Польши.

"Я не вижу предпосылок для роста цены на бензин и дизельное топливо. Оптовый рынок остается стабильным. Профицит предложений на украинском рынке помог сдержать повышение цен и они выросли меньше чем в ЕС. Поэтому для розничных игроков также нет причин увеличивать цены на стелах АЗС". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

Забастовка польских аграриев пока не повлияла на цену дизтоплива и бензина в Украине, поскольку эти виды топлива поставляются через польскую границу автонормами в незначительном количестве. Проблемы могли бы возникнуть в том случае, если польским протестующим удалось перекрыть железнодорожное сообщение между странами. Тем более, соответствующие заявления и попытки сделать это были, но полиция не позволила протестующим заблокировать железнодорожные переходы.

В розничном сегменте возможна дальнейшая коррекция цен на стелах региональных АЗС. Часть сетей-дискаунтеров может повысить цены в пределах 1 грн/л. Цены на АЗС крупных сетей, таких как ОККО, WOG или "Укрнафта", по мнению экспертов, останутся стабильными, а вот "Авиас" может сделать шаг к удорожанию.

"Газ будет дорожать. Я думаю, что на этой неделе цена автогаза пересечет планку в 30 грн/л. Поэтому водители будут переходить на бензин и это позволит ритейлерам получить большую маржинальность на торговле бензином и дизтопливом. Часть дискаунтеров поднимет цену в пределах 1 грн/л и в среднем цена может вырасти до уровня 51 грн/л". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

На прошлой неделе аграрии в южных регионах (Херсонская, Одесская и Николаевская область) начали контрактовать топливо к посевной. Также на юге оживились грузовые перевозки удобрений, однако это не повлияло на общую картину потребления. По оценке Леушкина в феврале по отношению к январю потребление топлива коммерческим транспортом снизилось на 10%.

Рынок автогаза ждет разблокировки границы с Польшей

Рынок автогаза остается беспокойным из-за протестов польских аграриев, в результате чего границы заблокированы, а газовозы вынуждены ждать на границах. Проблемы с импортом этого вида топлива отразились и на ценах внутреннего производителя. Так, в среду 21 февраля на Украинской энергетической бирже "Укрнафта" реализовала ряд лотов по цене выше 50 тысяч грн/тонна. По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна из-за протестов в Польше автогаз на украинских АЗС может подорожать на 3 грн/л.

Но не все эксперты разделяют этот взгляд. По альтернативному мнению, ажиотаж на украинском рынке в прошлую среду уже прошел и цены вернулись в импортный паритет, с учетом заблокированных переходов. При этом потребление LPG в Украине остается низким.

"Я думаю, что эта неделя не принесет нам резких колебаний, как вверх, так и вниз. Если правительствам Украины и Польши удастся договориться о разблокировании границы, стоит ожидать обвала цен в группе, поскольку в Украине резко хлынет относительно дешевый ресурс на коротком логистическом плече, при этом потребление низкое". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его мнению, несмотря на проблемы с блокированием границы рынок автогаза сбалансирован и даже в профиците, поэтому предпосылок к росту цен нет. Снижение цен также не предполагается, поскольку оптовые цены вернулись в импортный паритет.

По словам основателя компании по торговле сжиженным газом GT Group Владислава Колодяжного, небольшой ценовой откат после произошедших в оптовом сегменте пиковых значений на прошлой неделе был обусловлен ожиданиями быстрой разблокировки границы и восстановления дешевого потока сжиженного газа российского производства. Риск остаться с дорогими остатками после увеличения поставок российского продукта из Польских и Балтийских базисов, многих заставляет держать короткую выжидательную позицию, но это путь к дефицитному состоянию рынка.

Продавцы, которые, несмотря на блокировку границы, завозят в Украину автогаз российского происхождения, на прошлой неделе торговали с дисконтом на 2-3 тыс. грн от сложившихся ценовых индикативов на уровне примерно 45-46 тыс. грн/тонна. Еще одним давящим на принятие решений фактором является медленная реакция ритейла на изменение ценового тренда и рост оптовых цен. Временной лаг в таких случаях всегда составляет 1-2 недели, поскольку розница консервативно реагирует на подобные изменения, пытаясь игнорировать обычную небольшую волатильность. Подъем цен на прошлой неделе составил 1-1,5 грн. на литре при необходимой коррекции в 3 грн./л.

"В последнюю неделю февраля ожидаем продолжение роста розничных цен до предела целевого коридора 30 грн/л. Новости из границы при отсутствии реакции государственных органов на поставку российского газа на территорию Украины так и останутся основным фактором, который будет влиять на цены. При условии снятия блокады цены снова будут ниже импортного паритета и сделают нерентабельным поставки по другим направлениям". Владислав Колодяжный Основатель компании по торговле сжиженным газом GT Group

По мнению бизнесмена, нерешительность государственной политики по прекращению потока российского сжиженного газа, сдерживающего развитие альтернативных каналов поставок железнодорожным и морским транспортом, не позволяет оптимизировать логистику и стабилизировать цены и приводит к финансовым потерям украинских производителей и ажиотажных настроений при любых форс- мажорных обстоятельств.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,49 WOG 54,99 54,99 28,58 Socar 56,99 55,99 28,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 48,49 49,49 26,59

Данные: приложения сетей АЗС.