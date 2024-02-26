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Спрос на топливо в Украине остается низким, но цены на АЗС растут
Цены на бензин и дизтопливо продолжат расти в отдельных сетях АЗС, преимущественно торгующих в нижнем ценовом сегменте. В то же время эксперты расходятся в прогнозах по ценам на автогаз.
- В южных регионах аграрии начинают контрактовать топливо
- Рынок автогаза ждет разблокировки границы с Польшей
Цены на нефть на прошлой неделе (19-25 февраля) в основном росли, поскольку напряженность на Ближнем Востоке сохранялась. Боевые действия в Красном море продолжаются, а связанные с Ираном хуситы активизировали свои атаки вблизи Йемена. Однако рост цен сдерживался сообщениями об увеличении запасов в США.
По состоянию на вечер 23 февраля по сравнению с 22 февраля цены на нефть эталонной марки Brent снизились на 2,45% до 81,62 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 2,7% до 76,49 доллара за баррель.
Удешевление нефти в конце прошлой недели объясняется заявлением ФРС США, что снижение процентных ставок может быть отложено еще минимум на два месяца. Сохранение высоких процентных ставок может замедлить экономический рост и ограничить спрос на нефть крупнейшего потребителя в мире.
В южных регионах аграрии начинают контрактовать топливо
Потребление топлива легковыми автомобилями в феврале остается небольшим. А потребление топлива коммерческим транспортом снизилось из-за блокировки польской границы, поскольку украинскому бизнесу нужно время, чтобы переориентировать свою логистику в обход Польши.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Забастовка польских аграриев пока не повлияла на цену дизтоплива и бензина в Украине, поскольку эти виды топлива поставляются через польскую границу автонормами в незначительном количестве. Проблемы могли бы возникнуть в том случае, если польским протестующим удалось перекрыть железнодорожное сообщение между странами. Тем более, соответствующие заявления и попытки сделать это были, но полиция не позволила протестующим заблокировать железнодорожные переходы.
В розничном сегменте возможна дальнейшая коррекция цен на стелах региональных АЗС. Часть сетей-дискаунтеров может повысить цены в пределах 1 грн/л. Цены на АЗС крупных сетей, таких как ОККО, WOG или "Укрнафта", по мнению экспертов, останутся стабильными, а вот "Авиас" может сделать шаг к удорожанию.
На прошлой неделе аграрии в южных регионах (Херсонская, Одесская и Николаевская область) начали контрактовать топливо к посевной. Также на юге оживились грузовые перевозки удобрений, однако это не повлияло на общую картину потребления. По оценке Леушкина в феврале по отношению к январю потребление топлива коммерческим транспортом снизилось на 10%.
Рынок автогаза ждет разблокировки границы с Польшей
Рынок автогаза остается беспокойным из-за протестов польских аграриев, в результате чего границы заблокированы, а газовозы вынуждены ждать на границах. Проблемы с импортом этого вида топлива отразились и на ценах внутреннего производителя. Так, в среду 21 февраля на Украинской энергетической бирже "Укрнафта" реализовала ряд лотов по цене выше 50 тысяч грн/тонна. По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна из-за протестов в Польше автогаз на украинских АЗС может подорожать на 3 грн/л.
Но не все эксперты разделяют этот взгляд. По альтернативному мнению, ажиотаж на украинском рынке в прошлую среду уже прошел и цены вернулись в импортный паритет, с учетом заблокированных переходов. При этом потребление LPG в Украине остается низким.
По его мнению, несмотря на проблемы с блокированием границы рынок автогаза сбалансирован и даже в профиците, поэтому предпосылок к росту цен нет. Снижение цен также не предполагается, поскольку оптовые цены вернулись в импортный паритет.
По словам основателя компании по торговле сжиженным газом GT Group Владислава Колодяжного, небольшой ценовой откат после произошедших в оптовом сегменте пиковых значений на прошлой неделе был обусловлен ожиданиями быстрой разблокировки границы и восстановления дешевого потока сжиженного газа российского производства. Риск остаться с дорогими остатками после увеличения поставок российского продукта из Польских и Балтийских базисов, многих заставляет держать короткую выжидательную позицию, но это путь к дефицитному состоянию рынка.
Продавцы, которые, несмотря на блокировку границы, завозят в Украину автогаз российского происхождения, на прошлой неделе торговали с дисконтом на 2-3 тыс. грн от сложившихся ценовых индикативов на уровне примерно 45-46 тыс. грн/тонна. Еще одним давящим на принятие решений фактором является медленная реакция ритейла на изменение ценового тренда и рост оптовых цен. Временной лаг в таких случаях всегда составляет 1-2 недели, поскольку розница консервативно реагирует на подобные изменения, пытаясь игнорировать обычную небольшую волатильность. Подъем цен на прошлой неделе составил 1-1,5 грн. на литре при необходимой коррекции в 3 грн./л.
По мнению бизнесмена, нерешительность государственной политики по прекращению потока российского сжиженного газа, сдерживающего развитие альтернативных каналов поставок железнодорожным и морским транспортом, не позволяет оптимизировать логистику и стабилизировать цены и приводит к финансовым потерям украинских производителей и ажиотажных настроений при любых форс- мажорных обстоятельств.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|28,49
|WOG
|54,99
|54,99
|28,58
|Socar
|56,99
|55,99
|28,49
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нефть
|48,49
|49,49
|26,59
Данные: приложения сетей АЗС.