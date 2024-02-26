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Попит на пальне в Україні залишається низьким, але ціни на АЗС ростуть
Ціни на бензин та дизпаливо продовжать зростати в окремих мережах АЗС, які переважно торгують в нижньому ціновому сегменті. Водночас експерти розходяться у прогнозах щодо цін на автогаз.
- В південних регіонах аграрії починають контрактувати пальне
- Ринок автогазу чекає на розблокування кордону з Польщею
Ціни на нафту на минулому тижні (19-25 лютого) переважно зростали на фоні збереження напруженості на Близькому сході. Бойові дії в Червоному морі продовжуються, а пов’язані з Іраном хусити активізували свої атаки поблизу Ємену. Проте зростання цін стримувалося повідомленнями про збільшення запасів в США.
Станом на вечір 23 лютого порівняно з 22 лютого ціни на нафту еталонної марки Brent знизились на 2,45% до 81,62 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 2,7% до 76,49 долара за барель.
Здешевшання нафти наприкінці минулого тижня пояснюється заявою ФРС США, що зниження відсоткових ставок може бути відкладено ще мінімум на два місяці. Збереження високих відсоткових ставок може сповільнити економічне зростання та обмежити попит на нафту найбільшого у світі споживача.
В південних регіонах аграрії починають контрактувати пальне
Споживання пального легковими автомобілями залишається слабким у лютому. А споживання палива комерційним транспортом знизилось через блокування польского кордону, бо українському бізнесу потрібен час, щоб переорієнтувати свою логістику в обхід Польщі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Страйк польских аграріїв поки не вплинув на ціну дизпального та бензину в Україні оскільки ці види палива постачаються через польский кордон автонормами в незначній кількості. Проблеми могли б виникнути у тому разі, якби польським протестувальникам вдалося перекрити залізничне сполучення між країнами. Тим більше відповідні заяви та спроби зробити це були, але поліція не дозволила протестувальникам заблокувати залізничні переходи.
В роздрібному сегменті можливе подальше коригування цін на стелах регіональних АЗС. Частина мереж-дискаунтерів може підвищити ціни в межах 1 грн/л. Ціни на АЗС великих мереж, таких як ОККО, WOG чи “Укрнафта” на думку експертів залишаться стабільними, а от “Авіас” може зробити крок до здорожчання.
На минулому тижні аграрії в південних регіонах (Херсонщина, Одещина та Миколаївщина) почали контрактувати паливо до посівної. Також на півдні пожвавились вантажні перевезення добрив, проте це не суттєво вплинуло на загальну картину споживання. За оцінкою Льоушкіна у лютому відносно січня споживання палива комерційним транспортом знизилось на 10%.
Ринок автогазу чекає на розблокування кордону з Польщею
Ринок автогазу залишається неспокійним через протести польских аграріїв, внаслідок чого кордони заблоковані, а газовози змушені чекати на кордонах. Проблеми з імпортом цього виду пального позначились і на цінах внутрішнього виробника. Так у середу 21 лютого на Українській енергетичній біржі “Укрнафта” реалізувала низку лотів за ціною вище 50 тисяч грн/тонна. На думку директора консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна через протести в Польщі автогаз на українських АЗС може здорожчати на 3 грн/л.
Але не всі експерти поділяють цей погляд. За альтернативною думкою, ажіотаж який виник на українському ринку минулої середи вже минув і ціни повернулись до імпортного паритету, з урахуванням заблокованих переходів. При цьому споживання LPG в Україні залишається низьким.
На його думку, попри проблеми з блокуванням кордону ринок автогазу є збалансованим та навіть профіцитним, тому передумов до зростання цін немає. Зниження цін також не передбачається оскільки гуртові ціни повернулися до імпортного паритету.
За словами засновника компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислава Колодяжного, невеликий ціновий відкат після пікових значень, що відбувся в гуртовому сегменті на минулому тижні, був зумовлений очікуваннями швидкого розблокування кордону і відновлення дешевого потоку скрапленого газу російського виробництва. Ризик залишитися з дорогими залишками після збільшення поставок російського продукту з Польських і Балтійських базисів, багатьох змушує тримати коротку вичікувальну позицію, але це є шляхом ринку до дефіцитного стану.
Продавці, які попри блокування кордону завозять в Україну автогаз російського походження, на минулому тижні торгували з дисконтом на 2-3 тис. грн від сформованих цінових індикативів на рівні рівня приблизно 45-46 тис. грн/тонна. Ще одним фактором, що давить на прийняття рішень є повільна реакція ритейлу на зміну цінового тренду і зростання оптових цін. Часовий лаг у таких випадках завжди становить 1-2 тижні, оскільки роздріб консервативно реагує на подібні зміни, намагаючись ігнорувати звичайну невелику волатильність. Підйом цін на минулому тижні становив 1-1,5 грн на літрі за необхідної корекції в 3 грн/л.
На думку бізнесмена, нерішучість державної політики щодо припинення потоку російського скрапленого газу, що стримує розвиток альтернативних каналів поставок залізничним і морським транспортом, не дає змоги оптимізувати логістику і стабілізувати ціни, та призводить до фінансових втрат українських виробників і ажіотажних настроїв за будь-яких форс-мажорних обставин.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальне грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|28,49
|WOG
|54,99
|54,99
|28,58
|Socar
|56,99
|55,99
|28,49
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нафта
|48,49
|49,49
|26,59
Дані: застосунки мереж АЗС.