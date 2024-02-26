Попит на пальне в Україні залишається низьким, але ціни на АЗС ростуть

Ціни на бензин та дизпаливо продовжать зростати в окремих мережах АЗС, які переважно торгують в нижньому ціновому сегменті. Водночас експерти розходяться у прогнозах щодо цін на автогаз.

Ціни на нафту на минулому тижні (19-25 лютого) переважно зростали на фоні збереження напруженості на Близькому сході. Бойові дії в Червоному морі продовжуються, а пов’язані з Іраном хусити активізували свої атаки поблизу Ємену. Проте зростання цін стримувалося повідомленнями про збільшення запасів в США.

Станом на вечір 23 лютого порівняно з 22 лютого ціни на нафту еталонної марки Brent знизились на 2,45% до 81,62 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 2,7% до 76,49 долара за барель.

Здешевшання нафти наприкінці минулого тижня пояснюється заявою ФРС США, що зниження відсоткових ставок може бути відкладено ще мінімум на два місяці. Збереження високих відсоткових ставок може сповільнити економічне зростання та обмежити попит на нафту найбільшого у світі споживача.

В південних регіонах аграрії починають контрактувати пальне

Споживання пального легковими автомобілями залишається слабким у лютому. А споживання палива комерційним транспортом знизилось через блокування польского кордону, бо українському бізнесу потрібен час, щоб переорієнтувати свою логістику в обхід Польщі.

"Я не бачу передумов для зростання ціни на бензин та дизельне пальне. Гуртовий ринок наразі залишається стабільним. Профіцит пропозицій на українському ринку допоміг стримати підвищення цін і вони зросли менше ніж в ЄС. Тому для роздрібних гравців також немає причин збільшувати ціни на стелах АЗС". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок”

Страйк польских аграріїв поки не вплинув на ціну дизпального та бензину в Україні оскільки ці види палива постачаються через польский кордон автонормами в незначній кількості. Проблеми могли б виникнути у тому разі, якби польським протестувальникам вдалося перекрити залізничне сполучення між країнами. Тим більше відповідні заяви та спроби зробити це були, але поліція не дозволила протестувальникам заблокувати залізничні переходи.

В роздрібному сегменті можливе подальше коригування цін на стелах регіональних АЗС. Частина мереж-дискаунтерів може підвищити ціни в межах 1 грн/л. Ціни на АЗС великих мереж, таких як ОККО, WOG чи “Укрнафта” на думку експертів залишаться стабільними, а от “Авіас” може зробити крок до здорожчання.

"Газ дорожчатиме. Я думаю, що на цьому тижні ціна автогазу перетне планку в 30 грн/л. Через це водії переходитимуть на бензин і це дасть можливість ритейлерам отримати більшу маржинальність на торгівлі бензином та дизпальним. Частина дискаунтерів підійме ціну в межах 1 грн/л і в середньому ціна може зрости до рівня 51 грн/л". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

На минулому тижні аграрії в південних регіонах (Херсонщина, Одещина та Миколаївщина) почали контрактувати паливо до посівної. Також на півдні пожвавились вантажні перевезення добрив, проте це не суттєво вплинуло на загальну картину споживання. За оцінкою Льоушкіна у лютому відносно січня споживання палива комерційним транспортом знизилось на 10%.

Ринок автогазу чекає на розблокування кордону з Польщею

Ринок автогазу залишається неспокійним через протести польских аграріїв, внаслідок чого кордони заблоковані, а газовози змушені чекати на кордонах. Проблеми з імпортом цього виду пального позначились і на цінах внутрішнього виробника. Так у середу 21 лютого на Українській енергетичній біржі “Укрнафта” реалізувала низку лотів за ціною вище 50 тисяч грн/тонна. На думку директора консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна через протести в Польщі автогаз на українських АЗС може здорожчати на 3 грн/л.

Але не всі експерти поділяють цей погляд. За альтернативною думкою, ажіотаж який виник на українському ринку минулої середи вже минув і ціни повернулись до імпортного паритету, з урахуванням заблокованих переходів. При цьому споживання LPG в Україні залишається низьким.

"Я думаю, що цей тиждень не принесе нам різких коливань, як вгору, так і вниз. Якщо ж урядам України та Польщі вдасться домовитись про розблокування кордону варто чекати на обвал цін в гурті, оскільки в Україну різко хлине відносно дешевий ресурс на короткому логістичному плечі, при цьому споживання низьке". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

На його думку, попри проблеми з блокуванням кордону ринок автогазу є збалансованим та навіть профіцитним, тому передумов до зростання цін немає. Зниження цін також не передбачається оскільки гуртові ціни повернулися до імпортного паритету.

За словами засновника компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислава Колодяжного, невеликий ціновий відкат після пікових значень, що відбувся в гуртовому сегменті на минулому тижні, був зумовлений очікуваннями швидкого розблокування кордону і відновлення дешевого потоку скрапленого газу російського виробництва. Ризик залишитися з дорогими залишками після збільшення поставок російського продукту з Польських і Балтійських базисів, багатьох змушує тримати коротку вичікувальну позицію, але це є шляхом ринку до дефіцитного стану.

Продавці, які попри блокування кордону завозять в Україну автогаз російського походження, на минулому тижні торгували з дисконтом на 2-3 тис. грн від сформованих цінових індикативів на рівні рівня приблизно 45-46 тис. грн/тонна. Ще одним фактором, що давить на прийняття рішень є повільна реакція ритейлу на зміну цінового тренду і зростання оптових цін. Часовий лаг у таких випадках завжди становить 1-2 тижні, оскільки роздріб консервативно реагує на подібні зміни, намагаючись ігнорувати звичайну невелику волатильність. Підйом цін на минулому тижні становив 1-1,5 грн на літрі за необхідної корекції в 3 грн/л.

"В останній тиждень лютого очікуємо продовження зростання роздрібних цін до межі цільового коридору 30 грн/л. Новини з кордону за відсутності реакції державних органів на постачання російського газу на територію України так і залишаться основним фактором, що впливатиме на ціни. За умови зняття блокади ціни знову будуть нижчими за імпортний паритет та зроблять нерентабельним постачання з інших напрямків". Владислав Колодяжний Засновник компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group

На думку бізнесмена, нерішучість державної політики щодо припинення потоку російського скрапленого газу, що стримує розвиток альтернативних каналів поставок залізничним і морським транспортом, не дає змоги оптимізувати логістику і стабілізувати ціни, та призводить до фінансових втрат українських виробників і ажіотажних настроїв за будь-яких форс-мажорних обставин.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,49 WOG 54,99 54,99 28,58 Socar 56,99 55,99 28,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 48,49 49,49 26,59

Дані: застосунки мереж АЗС.