Український бізнес просить Польщу та ЄК заборонити страйки на найважливіших прикордонних переходах

20 лютого польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною, через що Європейська бізнес асоціація просить Єврокомісію і уряд Польщі допомогти врегулювати ситуацію. Одним з варіантів вирішення проблеми у ЄБА бачать рішення, яке заборонить проведення страйків на прикордонних переходах, які є об’єктами критичної інфраструктури.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті ЄБА.

Ще одним варіантом, на думку ЄБА є будь-яке інше рішення, яке направлятиме такі проблемні питання в цивілізоване русло, щоб вони вирішувалися за допомогою діалогу, а також вживати певні заходи до осіб, які вчиняють злочинні дії.

Представники українського бізнесу закликають європейські інституції створити запобіжник на рівні ЄС, який унеможливив би блокування кордону та перекриття критично важливих магістральних шляхів. В іншому випадку такі дії будуть продовжуватись, оскільки наразі немає ознак того, що ситуація буде врегульована найближчим часом.

"Водночас, будь-яке вираження позицій має мати цивілізований та демократичний характер. Тому, власне, спільнота, як і загалом Українська сторона, завжди пропонували сідати за стіл переговорів та розпочати діалог на предмет вимог сторін та яким чином їх можна задовольнити", - йдеться в повідомленні ЄБА.

Україна не здатна виконати всі вимоги

У ЄБА зауважують, що не всі вимоги протестувальників, які ставляться перед Україною, знаходяться в її компетенції, а для врегулювання інших – необхідно розпочати діалог та досягнути взаєморозуміння через переговори.

"Неважливо, до якої сторони адресовані вимоги – вони не мають бути представлені у такому вигляді як це є зараз. Оскільки, зокрема, висипання зерна на колію, є очевидним порушенням правопорядку, що потребує належної реакції правоохоронних органів та тягне за собою відповідальність", - наголосили у бізнес асоціації.

Представники бізнесу зазначають, що кожен раз протестувальники висувають нові та незрозумілі вимоги, які цього разу взагалі не стосуються України. Зокрема, наразі вони вимагають послабити або зовсім відмінити екологічні вимоги (при тому, що в Європі вводяться додаткові екологічні вимоги до вирощування/переробки та утримання тварин) і повернути дотації польським фермерам. Зрозуміло, що Україна в принципі, не здатна це виконати.

Через блокаду кордону прогнозується зростання цін

Блокада на кордоні з Польщею змушує операторів шукати альтернативні маршрути постачання, що збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Це призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів. При цьому, ситуація набуває критичного масштабу, адже загальний час очікування на перетин кордону у деяких випадках досягає місяця.

Також вітчизняні виробники стикаються з відсутністю необхідних компонентів, обладнання чи упаковки, що надходять з-за кордону. Це може спричинити дефіцит певних категорій товарів на українському ринку, з огляду на важливість цих імпортних елементів.

Окрім цього, через необхідність об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу, в Україні прогнозують здорожчання цього пального до 3 грн/л. Водночас, дефіциту автогазу не очікується.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.