Блокування кордону: в чергах очікують майже 2,5 тис автомобілів

Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Станом на ранок 22 лютого за інформацією від польських прикордонників, на всіх пунктах пропуску на території Польщі сукупно в чергах очікують 2450 вантажівок.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це – "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Станом на ранок сьогодні (...) в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок", - сказав Демченко.

Він додає, що найбільші черги знаходяться на пунктах пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині.

За словами Демченка, протягом останніх днів спостерігається значне зниження кількості перетинів кордону вантажівками, а особливо критичною є ситуація на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині".

Протягом вчорашнього дня на в'їзд в Україну у ПП "Шегині" кордон перетнуло лише 60 авто, а через "Яготин" – 70. При цьому, жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.

"Польські протестувальники не пропускають жодну вантажівку, яка слідує через "Яготин" з України в Польщу", - каже Демченко.

Через блокаду кордону прогнозується зростання цін

Блокада на кордоні з Польщею змушує операторів шукати альтернативні маршрути постачання, що збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Це призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів. При цьому, ситуація набуває критичного масштабу, адже загальний час очікування на перетин кордону у деяких випадках досягає місяця.

Також вітчизняні виробники стикаються з відсутністю необхідних компонентів, обладнання чи упаковки, що надходять з-за кордону. Це може спричинити дефіцит певних категорій товарів на українському ринку, з огляду на важливість цих імпортних елементів.

Окрім цього, через необхідність об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу, в Україні прогнозують здорожчання цього пального до 3 грн/л. Водночас, дефіциту автогазу не очікується.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.