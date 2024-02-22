Блокада границы: в очередях ожидают почти 2,5 тыс автомобилей

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на украинско-польской границе. По состоянию на утро 22 февраля, по информации от польских пограничников, на всех пунктах пропуска на территории Польши совокупно в очередях ожидают 2450 грузовиков.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. По-прежнему это 6 направлений. Если говорить непосредственно о пунктах пропуска, то это - "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". По состоянию на утро сегодня (...) в очередях ожидают возможность пересечения границы в сторону нашего государства 2450 грузовиков", - сказал Демченко.

Он добавляет, что самые большие очереди находятся на пунктах пропуска Краковец, Рава-Русская и Шегини.

По словам Демченко, в течение последних дней наблюдается значительное снижение количества пересечений границы грузовиками, а особенно критическая ситуация на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини".

В течение вчерашнего дня на въезд в Украину в ЧП "Шегини" границу пересекло только 60 авто, а через "Яготин" – 70. При этом ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.

"Польские протестующие не пропускают ни один грузовик, который следует через "Яготин" из Украины в Польшу", - говорит Демченко.

Из-за блокады границы прогнозируется рост цен

Блокада на границе с Польшей заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставок, что увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Это приведет к росту цен на целый ряд товаров для конечных потребителей. При этом ситуация приобретает критический масштаб, ведь общее время ожидания пересечения границы в некоторых случаях достигает месяца.

Также отечественные производители сталкиваются с отсутствием необходимых компонентов, оборудования или упаковки, поступающих из-за границы. Это может привести к дефициту определенных категорий товаров на украинском рынке, учитывая важность этих импортных элементов.

Кроме того, из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа, в Украине прогнозируют подорожание этого топлива до 3 грн/л. В то же время дефицит автогаза не ожидается.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.