Топливный рынок в ожидании сезонного повышения спроса. Как вырастут цены в марте

Потребление бензина и дизтоплива зимой было крайне низким, поэтому сети могут пойти на повышение цен, чтобы компенсировать недополученные прибыли. Между тем, поставщики российского автогаза адаптировались к работе в условиях блокирования польской границы, поэтому могут нарастить поставки дешевого ресурса в Украину.

Цены на нефть в конце прошлой недели несколько подросли, поскольку рынок ожидает решения ОПЕК по соглашению о поставках на второй квартал. Эксперты ожидают, что ОПЕК под руководством Саудовской Аравии будет пытаться держать нефть выше 80 долларов за баррель, продолжая сокращение поставок в течение второго квартала.

По состоянию на вечер пятницы 1 марта по сравнению с 29 февраля цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 2% до 83,55 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подорожала на 2,19% до 79,97 доллара за баррель. .

Вместе с тем на цены нефти давят новости об инфляционных данных в США, что указывает на ослабление экономики крупнейшего потребителя нефти в мире. Прогнозы по китайской экономике также не вызывают оптимизма, поскольку официальные данные указывают на то, что промышленная активность в КНР падает уже 5 месяцев подряд.

Аграрии и строители начинают высокий сезон потребления топлива

Несмотря на ожидаемую сезонную активизацию спроса на топливо, конкуренция между сетями за потребителя усиливается.

"В марте помимо активизации спроса со стороны аграрии, ожидается также подготовка к началу строительного сезона, стимулирующая перевозку строительных материалов, а значит и увеличение потребления горючего грузовиками. В то же время рынок остается чрезвычайно конкурентным и это может сдержать ритейлеров от шагов к повышению цен". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, в первую неделю марта ожидать роста цен не стоит. Фактор роста цен на нефть уже был компенсирован прошлыми повышениями. Сети АЗС вступили в упорную борьбу за клиента и разницы между отпускными ценами на крупных сетях АЗС и сетях дискаунтеров почти стерлись.

По словам аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко, реализация топлива на АЗС в январе и феврале была очень низкой. В первую очередь речь идет о продаже бензина и автогаза, то есть видов топлива, потребляемых легковыми автомобилями. В марте ожидается улучшение ситуации, однако сети АЗС могут повысить цены еще в пределах 1 грн/л , чтобы компенсировать низкие проливы

"Большие сети ОККО и WOG единственные, кто не повышал цену на топливо после последнего роста котировок. Если шагнут к повышению цены, то мелкие АЗС тоже повысят цены. Это может случиться уже на этой неделе, если сети АЗС захотят компенсировать низкий заработок прошлых месяцев" . Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

По его словам, сейчас средняя цена бензина в Украине составляет 51,49 грн/л, а цена дизтоплива - 51,76 грн/л, что соответствует текущим котировкам топлива в ЕС. Таким образом средняя цена в марте может на бензин и дизтопливо может достичь 52-53 грн/л . А в случае если цена на нефть марки Brent пересечет отметку 85 долларов за баррель, бензин и дизтопливо могут вырасти на 1,5 грн/л .

Поставки бензина и дизтоплива в Украине стабильны, хотя они значительно меньше (до 50%), чем были в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, высокая база поставок в прошлом году была обусловлена тем, что рынок готовился к санкциям на российские нефтепродукты, что создало значительный избыток на рынке.

Украину ожидает увеличение поставок российского автогаза

Ситуация на рынке автогаза стабилизировалась после потрясений, вызванных забастовкой польских аграриев. После пиковых значений цены на автогаз стабилизировались на уровне импортного паритета и зависят от себестоимости поставок по конкретным направлениям. Эксперты не ожидают ценовых колебаний газа в оптовом сегменте и АЗС на этой неделе. В марте ожидается увеличение потребления при условии, что солнечная активность сохранится на уровне конца февраля. Это вызовет небольшой сезонный рост цен в оптовом сегменте.

Если погода в марте будет хорошей и страну вдруг не засыплет снегом, как бывало в предыдущие годы, то увеличение деловой активности будет толкать рынок к увеличению. Это вызовет небольшой рост цен, что в принципе происходит из года в год. В группе цены в марте вырастут в пределах 1-5 тысяч грн/тонн. А вот к росту цен на АЗС предпосылок я не вижу" Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По словам основателя компании по торговле сжиженным газом GT Group Владислава Колодяжного, трейдеры уже адаптировались к работе в условиях блокады польской границы, разработав альтернативные маршруты. Эксперт считает, что на фоне этого увеличения поставок в Украину автогаза российского происхождения неизбежно.

Усложнение логистики увеличивает себестоимость поставок такого топлива, но котировки российского продукта в Польше снижаются, поскольку польские трейдеры увеличили объем поставок такого ресурса в январе и феврале 2024 года.

Вместе с этим сейчас наблюдается увеличение средиземноморских индикативных цен Sonatrach, что отразится увеличением цен на топливо, поступающее с юга. Еще одним фактором увеличения значений по этому направлению может стать ремонт на заводе Rompetrol, который на два месяца превращает экспортера сжиженного газа в крупного импортера. А вот индекс импортного паритета поставок газа из Северо-западной Европы весь февраль держится в коридоре 45-46,5 тыс. грн/тонна, и, по мнению Колодяжного, предпосылок к его увеличению в марте нет.

Из-за вышеупомянутых факторов эксперт прогнозирует, что в марте индикативы поставок из Средиземноморья и Северо-Западной Европы синхронизируются в диапазоне 45-46 тыс. гривен/тонна, а поставки газа по этим направлениям будут сведены к минимуму, поскольку они не способны конкурировать с дешевым российским ресурсом.

"Другой сценарий - если СНБО принимает решение о внесении терминалов, несмотря на санкции ЕС, продолжают поставки сжиженного газа российской федерации на территорию ЕС и осуществляют транзитный коридор этих продуктов на украинский рынок, в красную зону риска или полный запрет поставок из этих терминалов. Тогда мы увидим реализацию сценария постепенной корреляции всех потоков поставок и индекса внутренних производителей, и сосредоточение в одном ценовом коридоре на уровне 45000-46 тыс. грн/тонна в марте с трендом на постепенное снижение в апреле (с коррекцией на изменения цен на нефть) и стабильное прохождение летне-осеннего периода повышенного спроса без дефицитных поставок, ажиотажных панических настроений и цен" Владислав Колодяжный Основателя компании по торговле сжиженным газом GT Group

Эксперт отмечает, что при любых условиях (кроме форс-мажорных ситуаций) он не видит предпосылок к значительным изменениям на автогаз в ритейле. Уровнем сопротивления по-прежнему остается значение в 30 грн/л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 28,98 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 48,99 49,49 26,59

Данные: приложения сетей АЗС.