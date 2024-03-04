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Паливний ринок в очікуванні сезонного підвищення попиту. Як зростуть ціни у березні
Споживання бензину та дизелю взимку було вкрай низьким тож мережі можуть піти на підвищення цін, щоб компенсувати недоотримані прибутки. Тим часом постачальники російського автогазу адаптувались до роботи в умовах блокування польского кордону, тож мають змогу наростити поставки дешевого ресурсу в Україну.
Ціни на нафту наприкінці минулого тижня дещо підросли, оскільки ринок очікує рішення ОПЕК, щодо угоди про поставки на другий квартал. Експерти очікують, що ОПЕК під керівництвом Саудівської Аравії буде намагатися тримати нафту вище 80 доларів за барель, продовжуючи скорочення поставок протягом другого кварталу.
Станом на вечір п’ятниці 1 березня порівняно з 29 лютого ціна на нафту еталонної марки Brent виросла на 2% до 83,55 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здорожчала на 2,19% до 79,97 долара за барель.
Разом з тим на ціни нафти тиснуть новини щодо інфляційних данних в США, що показує на ослаблення економіки найбільшого споживача нафти у світі. Прогнози щодо китайської економіки також не викликають оптимізму, оскільки офіційні дані вказують на те, що промислова активність в КНР падає вже 5 місяців поспіль.
Аграрії та будівельники розпочинають високий сезон споживання пального
Попри очікувану сезонну активізацію попиту на пальне, конкуренція між мережами за споживача посилюється.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами в перший тиждень березня очікувати зростання цін не варто. Фактор зростання цін на нафту вже був компенсований попередніми підвищеннями. Мережі АЗС вступили в запеклу боротьбу за клієнта і різниці між відпускними цінами на великих мережах АЗС та мережах дискаунтерів майже стерлися.
За словами аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренка реалізація пального на АЗС в січні та лютому була дуже низькою. В першу чергу мова йде про продажі бензину та автогазу, тобто видів палива які споживаються легковими автомобілями. В березні очікується покращення ситуації, однак мережі АЗС можуть підвищити ціни ще в межах 1 грн/л, щоб компенсувати низькі проливи.
За його словами наразі середня ціна бензину в Україні складає 51,49 грн/л, а ціна дизпального - 51,76 грн/л, що відповідає поточним котируванням палива в ЄС. Таким чином середня ціна в березні може на бензин та дизпаливо може сягнути 52-53 грн/л. А у випадку якщо ціна на нафту марки Brent перетнуть позначку 85 доларів за барель, бензин та дизпальне можуть зрости на 1,5 грн/л.
Поставки бензину та дизпалива в Україні є стабільними, хоча вони значно меншими (до 50%) ніж були в аналогічному періоді минулого року. Проте висока база поставок минулого року була зумовлена тим, що ринок готувався до санкцій на російські нафтопродукти, що створило значний надлишок на ринку.
На Україну чекає збільшення поставок російського автогазу
Ситуація на ринку автогазу стабілізувалась після потрясінь викликаних страйком польських аграріїв. Після пікових значень ціни на автогаз стабілізувались на рівні імпортного паритету та залежить від собівартості поставок з конкретних напрямів. Експерти не очікують цінових коливань газу в гуртовому сегменті та на АЗС на цьому тижні. В березні очікується збільшення споживання за умови, що сонячна активність збережеться на рівні кінця лютого. Це викличе невелике сезонне зростання цін в гуртовому сегменті.
За словами засновника компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислава Колодяжного трейдери вже адаптувались до роботи в умовах блокади польського кордону, розробивши альтернативні маршрути. Експерт вважає, що на тлі цього збільшення поставок в Україну автогазу російського походження є неминучим.
Ускладнення логістики збільшує собівартість поставок такого пального, але котирування російського продукту в Польщі знижуються, оскільки польські трейдери збільшили обсяги поставок такого ресурсу у січні та лютому 2024 року.
Разом з цим наразі спостерігається збільшення середземноморських індикативних цін Sonatrach, що відобразиться збільшенням цін на пальне яке надходить з півдня. Ще одним фактором збільшення значень з цього напрямку може стати ремонт на заводі Rompetrol, який на два місяці перетворює експортера скрапленого газу на великого імпортера. А от індекс імпортного паритету поставок газу з Північно-західної Європи увесь лютий тримається в коридорі 45-46,5 тис. грн/тонна, та на думку Колодяжного не має передумов до збільшення в березні.
Через вищезгадані фактори експерт прогнозує, що в березні індикативи поставок з Середземномор’я та Північно-західної Європи синхронізуються в діапазоні 45-46 тис. гривень/тонна, а поставки газу з цих напрямів будуть зведені до мінімуму, оскільки вони не здатні конкурувати з дешевим російським ресурсом.
Експерт зауважує, що за будь-яких умов(окрім форс-мажорних ситуацій) він не бачить передумов до значних змін на автогаз у ритейлі. Рівнем опору як і раніше залишається значення в 30 грн/л.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальне грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|54,99
|54,99
|28,99
|WOG
|54,99
|54,99
|28,98
|Socar
|56,99
|55,99
|28,99
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нафта
|48,99
|49,49
|26,59
Дані: застосунки мереж АЗС.