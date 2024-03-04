Паливний ринок в очікуванні сезонного підвищення попиту. Як зростуть ціни у березні

Споживання бензину та дизелю взимку було вкрай низьким тож мережі можуть піти на підвищення цін, щоб компенсувати недоотримані прибутки. Тим часом постачальники російського автогазу адаптувались до роботи в умовах блокування польского кордону, тож мають змогу наростити поставки дешевого ресурсу в Україну.

Ціни на нафту наприкінці минулого тижня дещо підросли, оскільки ринок очікує рішення ОПЕК, щодо угоди про поставки на другий квартал. Експерти очікують, що ОПЕК під керівництвом Саудівської Аравії буде намагатися тримати нафту вище 80 доларів за барель, продовжуючи скорочення поставок протягом другого кварталу.

Станом на вечір п’ятниці 1 березня порівняно з 29 лютого ціна на нафту еталонної марки Brent виросла на 2% до 83,55 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здорожчала на 2,19% до 79,97 долара за барель.

Разом з тим на ціни нафти тиснуть новини щодо інфляційних данних в США, що показує на ослаблення економіки найбільшого споживача нафти у світі. Прогнози щодо китайської економіки також не викликають оптимізму, оскільки офіційні дані вказують на те, що промислова активність в КНР падає вже 5 місяців поспіль.

Аграрії та будівельники розпочинають високий сезон споживання пального

Попри очікувану сезонну активізацію попиту на пальне, конкуренція між мережами за споживача посилюється.

"В березні крім активізації попиту з боку аграрії, очікується також підготовка до початку будівельного сезону, що стимулюватиме перевезення будівельних матеріалів, а значить і збільшення споживання пального вантажівками. Водночас ринок залишається надзвичайно конкурентним і це може стримати ритейлерів від кроків до підвищення цін". Дмитро Льоушкін Засновний групи компаній "Прайм"

За його словами в перший тиждень березня очікувати зростання цін не варто. Фактор зростання цін на нафту вже був компенсований попередніми підвищеннями. Мережі АЗС вступили в запеклу боротьбу за клієнта і різниці між відпускними цінами на великих мережах АЗС та мережах дискаунтерів майже стерлися.

За словами аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренка реалізація пального на АЗС в січні та лютому була дуже низькою. В першу чергу мова йде про продажі бензину та автогазу, тобто видів палива які споживаються легковими автомобілями. В березні очікується покращення ситуації, однак мережі АЗС можуть підвищити ціни ще в межах 1 грн/л , щоб компенсувати низькі проливи.

"Великі мережі ОККО та WOG єдині хто не підвищував ціну на паливо після останнього зростання котирувань. Якщо зроблять крок до підвищення ціни, то дрібні АЗС теж підвищать ціни. Це може трапитись вже на цьому тижні, якщо мережі АЗС захочуть компенсувати низький заробіток минулих місяців". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

За його словами наразі середня ціна бензину в Україні складає 51,49 грн/л, а ціна дизпального - 51,76 грн/л, що відповідає поточним котируванням палива в ЄС. Таким чином середня ціна в березні може на бензин та дизпаливо може сягнути 52-53 грн/л . А у випадку якщо ціна на нафту марки Brent перетнуть позначку 85 доларів за барель, бензин та дизпальне можуть зрости на 1,5 грн/л .

Поставки бензину та дизпалива в Україні є стабільними, хоча вони значно меншими (до 50%) ніж були в аналогічному періоді минулого року. Проте висока база поставок минулого року була зумовлена тим, що ринок готувався до санкцій на російські нафтопродукти, що створило значний надлишок на ринку.

На Україну чекає збільшення поставок російського автогазу

Ситуація на ринку автогазу стабілізувалась після потрясінь викликаних страйком польських аграріїв. Після пікових значень ціни на автогаз стабілізувались на рівні імпортного паритету та залежить від собівартості поставок з конкретних напрямів. Експерти не очікують цінових коливань газу в гуртовому сегменті та на АЗС на цьому тижні. В березні очікується збільшення споживання за умови, що сонячна активність збережеться на рівні кінця лютого. Це викличе невелике сезонне зростання цін в гуртовому сегменті.

"Якщо погода в березні буде хорошою і країну раптом не засипле снігом, як бувало в попередні роки, то збільшення ділової активності штовхатиме ринок до збільшення. Це викличе невелике зростання цін, що в принципі відбувається з року в рік. В гурті ціни в березні зростуть в межах 1-5 тисяч грн/тонн. А от до зростання цін на АЗС передумов я не бачу" Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За словами засновника компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group Владислава Колодяжного трейдери вже адаптувались до роботи в умовах блокади польського кордону, розробивши альтернативні маршрути. Експерт вважає, що на тлі цього збільшення поставок в Україну автогазу російського походження є неминучим.

Ускладнення логістики збільшує собівартість поставок такого пального, але котирування російського продукту в Польщі знижуються, оскільки польські трейдери збільшили обсяги поставок такого ресурсу у січні та лютому 2024 року.

Разом з цим наразі спостерігається збільшення середземноморських індикативних цін Sonatrach, що відобразиться збільшенням цін на пальне яке надходить з півдня. Ще одним фактором збільшення значень з цього напрямку може стати ремонт на заводі Rompetrol, який на два місяці перетворює експортера скрапленого газу на великого імпортера. А от індекс імпортного паритету поставок газу з Північно-західної Європи увесь лютий тримається в коридорі 45-46,5 тис. грн/тонна, та на думку Колодяжного не має передумов до збільшення в березні.

Через вищезгадані фактори експерт прогнозує, що в березні індикативи поставок з Середземномор’я та Північно-західної Європи синхронізуються в діапазоні 45-46 тис. гривень/тонна, а поставки газу з цих напрямів будуть зведені до мінімуму, оскільки вони не здатні конкурувати з дешевим російським ресурсом.

"Інший сценарій - якщо РНБО ухвалює рішення про внесення терміналів, які попри санкції ЄС, продовжують постачання скрапленого газу російської федерації на територію ЄС і здійснюють транзитний коридор цих продуктів на український ринок, до червоної зони ризику або повну заборону поставок з цих терміналів. Тоді ми побачимо реалізацію сценарію поступової кореляції всіх потоків постачання та індексу внутрішніх виробників, і зосередження в одному ціновому коридорі на рівні 45000-46 тис. грн/тонна у березні з трендом на поступове зниження у квітні (з корекцією на зміни цін на нафту) і стабільне проходження літньо-осіннього періоду підвищеного попиту без дефіцитних поставок, ажіотажних панічних настроїв і цін" Владислав Колодяжний Засновника компанії з торгівлі скрапленим газом GT Group

Експерт зауважує, що за будь-яких умов(окрім форс-мажорних ситуацій) він не бачить передумов до значних змін на автогаз у ритейлі. Рівнем опору як і раніше залишається значення в 30 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 28,98 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 48,99 49,49 26,59

Дані: застосунки мереж АЗС.