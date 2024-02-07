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Закупки топлива к посевной стартуют на фоне блокады границы с Польшей. Будет ли дефицит
Аграрии начинают контрактовать топливо для посевной уже в феврале. Это усилит конкуренцию на оптовом рынке дизельного горючего и будет стимулировать трейдеров наращивать объемы поставок. Несмотря на то, что сейчас рынок выглядит стабильным, новые протесты европейских фермеров могут вызвать проблемы поставок в отдельных регионах.
Начало закупки горючего аграриями для посевной можно считать началом сезона активного потребления горючего. После сезона затишье трейдеры нефтепродуктов ждут оживления торговли топливом в опте. Несмотря на то, что фактически посевная стартует с марта на юге страны, а в северных областях сеять начинают только в апреле, аграрии опасаются роста цен на топливо весной и запасаются им уже в середине февраля.
В прошлом году, несмотря на ожидания сезонного роста цен в посевную, топливо наоборот дешевело из-за профицита ресурса на рынке и низких цен на нефть. Кроме того, на цены давило дешевое топливо российского происхождения эффективно бороться с которым украинские силовики начали только в середине осени 2023 года.
Сейчас эксперты оценивают рынок как стабильный и профицитный и считают, что внутри страны нет предпосылок для кардинального изменения этих трендов. В то же время польские фермеры анонсировали очередную забастовку на границе с Украиной, которая протестует против продления "Экономического безвиза" для Украины и требует ввести эмбарго на украинское зерно. Акция с перекрытием всех пунктов пропуска из Украины запланирована с 9 февраля по 10 марта и вызывает обеспокоенность участников рынка топлива в Украине.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Конечно, пока речь идет только о границе с Польшей, а украинские трейдеры нефтепродуктов смогли диверсифицировать импортные поставки топлива во время предыдущих блокировок западных границ. Если к акции поляков присоединятся их коллеги из Венгрии и Словакии, это может заставить трейдеров уйти от дешевой автомобильной логистики и переориентироваться на более дорогую железнодорожную, что повлечет за собой определенный рост цены в оптовом сегменте за счет логистики. С другой стороны, это будет касаться в основном западных областей Украины. На юг страны горючее продолжит поступать в основном морским путем или через границу с Румынией.
Аграрии экономят на всем
В Украинском клубе аграрного бизнеса говорят, что в этом году по предварительным оценкам ожидается сокращение посевных площадей под зерновыми и масличными культурами. По оптимистическому сценарию посевные площади под зерновыми и масличными сократятся на 3% до 18,6 млн т, при чем под зерновыми планируется уменьшение на 3% до 10,2 млн га, а под масличными - увеличение на 1% до 8,4 млн га. По пессимистическому сценарию посевные площади под зерновыми и масличными снизятся на 17% до 16,0 млн га, в то же время зерновые сократятся на 17% до 9,1 млн га, а масличные – на 16% до 6,9 млн га.
Трейдеры нефтепродуктов также ожидают когда аграрии начнут закупать горючее, надеясь, что это оживит рынок, поскольку потребление горючего пока достаточно низкое . Так что борьба между трейдерами за клиента-агрария будет очень жестокой.
По его мнению, трейдеры в этом году подготовились к высокому сезону потребления лучше, чем в прошлом году, докупив транспорт и проработав новые логистические каналы. По словам бизнесмена, сейчас потенциальная способность трейдеров по поставкам топлива в страну вдвое больше потребностей аграриев в посевную.
Будут ли расти цены на дизтопливо
Эксперты и участники рынка горючего сомневаются, что посевная способна стать причиной удорожания топлива. Из-за диверсификации поставок и высокой конкурентности рынка цена будет зависеть больше котировок нефтепродуктов в ЕС, а также курса национальной валюты.
Эксперт отмечает, что в прошлые периоды многие трейдеры завозили в страну большие объемы горючего именно под посевную. Однако из-за слабого спроса они не могли его сразу реализовать, поэтому были вынуждены продавать топливо по более низким ценам, что снижало цены в целом на рынке.
По словам аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко, осенью 2023 года были перебои с поставками топлива в Украину с южного направления. Это было связано с тем, что украинские силовики боролись с контрабандой российского горючего, поступавшего в Украину из Болгарии. Однако трейдеры достаточно быстро переориентировались на поставки из других стран и критического дефицита топлива не возникло, хотя и повлияло на цены. С ноября большая часть дизтоплива в Украину поступает именно из южных направлений, а именно из Румынии и Молдовы. Также много топлива поставляется через дунайские порты, поэтому предпосылок для дефицита и резкого роста цен нет.