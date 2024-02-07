Закупки топлива к посевной стартуют на фоне блокады границы с Польшей. Будет ли дефицит

Аграрии начинают контрактовать топливо для посевной уже в феврале. Это усилит конкуренцию на оптовом рынке дизельного горючего и будет стимулировать трейдеров наращивать объемы поставок. Несмотря на то, что сейчас рынок выглядит стабильным, новые протесты европейских фермеров могут вызвать проблемы поставок в отдельных регионах.

Начало закупки горючего аграриями для посевной можно считать началом сезона активного потребления горючего. После сезона затишье трейдеры нефтепродуктов ждут оживления торговли топливом в опте. Несмотря на то, что фактически посевная стартует с марта на юге страны, а в северных областях сеять начинают только в апреле, аграрии опасаются роста цен на топливо весной и запасаются им уже в середине февраля.

В прошлом году, несмотря на ожидания сезонного роста цен в посевную, топливо наоборот дешевело из-за профицита ресурса на рынке и низких цен на нефть. Кроме того, на цены давило дешевое топливо российского происхождения эффективно бороться с которым украинские силовики начали только в середине осени 2023 года.

Сейчас эксперты оценивают рынок как стабильный и профицитный и считают, что внутри страны нет предпосылок для кардинального изменения этих трендов. В то же время польские фермеры анонсировали очередную забастовку на границе с Украиной, которая протестует против продления "Экономического безвиза" для Украины и требует ввести эмбарго на украинское зерно. Акция с перекрытием всех пунктов пропуска из Украины запланирована с 9 февраля по 10 марта и вызывает обеспокоенность участников рынка топлива в Украине.

Конечно, пока речь идет только о границе с Польшей, а украинские трейдеры нефтепродуктов смогли диверсифицировать импортные поставки топлива во время предыдущих блокировок западных границ. Если к акции поляков присоединятся их коллеги из Венгрии и Словакии, это может заставить трейдеров уйти от дешевой автомобильной логистики и переориентироваться на более дорогую железнодорожную, что повлечет за собой определенный рост цены в оптовом сегменте за счет логистики. С другой стороны, это будет касаться в основном западных областей Украины. На юг страны горючее продолжит поступать в основном морским путем или через границу с Румынией.

Аграрии экономят на всем

В Украинском клубе аграрного бизнеса говорят, что в этом году по предварительным оценкам ожидается сокращение посевных площадей под зерновыми и масличными культурами. По оптимистическому сценарию посевные площади под зерновыми и масличными сократятся на 3% до 18,6 млн т, при чем под зерновыми планируется уменьшение на 3% до 10,2 млн га, а под масличными - увеличение на 1% до 8,4 млн га. По пессимистическому сценарию посевные площади под зерновыми и масличными снизятся на 17% до 16,0 млн га, в то же время зерновые сократятся на 17% до 9,1 млн га, а масличные – на 16% до 6,9 млн га.

"Уже второй год подряд растениеводство в Украине убыточно. Если в 2022 году все виды зерновых и масличных были убыточными, то в 2023 году часть масличных культур стала минимально прибыльной. Поэтому есть огромные проблемы с имеющимися финансовыми ресурсами для закупки всех ресурсов, включая горючее. А в условиях ограниченной покупательной способности любой рост цен на горючее будет особенно болезненным, что частично побуждает хозяйства закупать топливо уже сейчас" Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела УКАБ

Трейдеры нефтепродуктов также ожидают когда аграрии начнут закупать горючее, надеясь, что это оживит рынок, поскольку потребление горючего пока достаточно низкое . Так что борьба между трейдерами за клиента-агрария будет очень жестокой.

"У большинства нефтетрейдеров есть свои клиенты в аграрке с которыми уже есть предварительные договоренности по поставке. У нас тоже есть такие клиенты, а объем их предварительных заказов равен тому, что был в прошлом году. Поэтому мы ничего неординарного не ожидаем. Ценообразование сейчас достаточно лояльное, поэтому я думаю, что аграрии активно будут закупать горючее со второй половины февраля" Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его мнению, трейдеры в этом году подготовились к высокому сезону потребления лучше, чем в прошлом году, докупив транспорт и проработав новые логистические каналы. По словам бизнесмена, сейчас потенциальная способность трейдеров по поставкам топлива в страну вдвое больше потребностей аграриев в посевную.

Будут ли расти цены на дизтопливо

Эксперты и участники рынка горючего сомневаются, что посевная способна стать причиной удорожания топлива. Из-за диверсификации поставок и высокой конкурентности рынка цена будет зависеть больше котировок нефтепродуктов в ЕС, а также курса национальной валюты.

"Сезонный фактор посевной в последние годы не работает. Фантомные боли от посевной у нас на рынке связаны с ситуацией, которая сложилась еще в 90-х годах, когда на рынке были только отечественные нефтеперерабатывающие заводы, которые не могли обеспечить внутренний рынок в полном объеме. Тогда действительно были дефициты и рост цен на горючее. А когда рынок открыли для импорта, то эта проблема исчезла" Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Эксперт отмечает, что в прошлые периоды многие трейдеры завозили в страну большие объемы горючего именно под посевную. Однако из-за слабого спроса они не могли его сразу реализовать, поэтому были вынуждены продавать топливо по более низким ценам, что снижало цены в целом на рынке.

"Единственный фактор, который может повлиять на поставку топлива это блокирование польской границы. Потому что тогда у нас остаются только южные порты и южные границы, а западные границы будут заблокированы. Это несколько усугубит ситуацию, но не критично" Александр Мельничук Директор по маркетингу сети АЗС "БРСМ-Нефть"

По словам аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко, осенью 2023 года были перебои с поставками топлива в Украину с южного направления. Это было связано с тем, что украинские силовики боролись с контрабандой российского горючего, поступавшего в Украину из Болгарии. Однако трейдеры достаточно быстро переориентировались на поставки из других стран и критического дефицита топлива не возникло, хотя и повлияло на цены. С ноября большая часть дизтоплива в Украину поступает именно из южных направлений, а именно из Румынии и Молдовы. Также много топлива поставляется через дунайские порты, поэтому предпосылок для дефицита и резкого роста цен нет.