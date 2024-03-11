Бензин та дизпаливо ростуть в ціні на АЗС. Ринок автогазу завмер в очікуванні потоку дешевого ресурсу

На цьому тижні очікується невелике зростання цін на бензин та дизельне пальне на окремих АЗС, а на гуртовому ринку зростання цін стримує шалена конкуренція. Водночас, збільшенню цін на автогаз стримується очікуваннями поставок дешевого російського ресурсу з балтійських терміналів.

Навіть попри те, що країни ОПЕК+ продовжили скорочення поставок, ціни на нафту на минулому тижні знижувались. Головним чинником стало побоювання інвесторів щодо попиту в Китаї.

Станом на вечір п’ятниці 8 березня порівняно з попереднім днем, нафта еталонної марки Brent впала в ціні на 1,06% до 82,08 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 1,17% до 78,01 долара за барель.

Нафтові ринки очікують новин щодо зниження відсоткових ставок в США та ЄС, що може збільшити попит через зростання економіки цих великих споживачів. Представник ФРС США (Федеральна резервна система США виконує функцію центрального банку) на минулому тижні заявив, що організація поки що вважає на ризики інфляцію та не поспішатиме знижувати відсоткову ставку.

Попит на пальне з боку аграріїв менший ніж торік

За словами аналітика консалтингової компанії “Нафторинок” Олександра Сіренко, на минулому тижні мережі АЗС в регіонах продовжили підвищувати ціни. На станціях Shell ціна бензину А-95 зросла на 0,50 грн/л в деяких регіонах, ціна ДП – на 0,30-0,50 грн/л, але на Тернопільщині обидва види пального навпаки подешевшали на 0,50 грн/л.

На АЗС мережі “БРСМ-Нафти” бензин А-95 подорожчав на 0,50 ком./л у третині областей. Marshal збільшили ціну всієї лінійки пального на 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л для бензину А-95 і ДП. На АЗС Prime вартість дизпалива зросла на 0,25 грн/л до 51,15 грн/л. Одеський оператор “Катрал” збільшив ціну бензину одразу на 1,40 грн/л до 51,99 грн/л, ціну ДП – на 1,00 грн/л до 50,99 грн/л. Загалом на 8 березня середня ціна бензину А-95 складала 51,59 грн/л, а середня ціна дизпального становила 51,89 грн/л.

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін каже, що на цьому тижні він не очікує великих змін щодо цін на роздрібному ринку. Окремі мережі АЗС в регіонах можуть підвищити ціну в межах 10-20 коп./л , але для більш суттєвого здорожчання передумов нема, як і для здешевшання.

На гуртовому ринку за споживача триває запекла боротьба між трейдерами. Попит з боку аграріїв дещо виріс, внаслідок того що в південних та центральних областях почали посівну. Проте покупців пального в цих регіонах значно менше ніж продавців, а попит слабший ніж торік на 10-15%.

"Якщо я рік тому умовно продавав в гурті 10 бензовозів, а зараз продаю лише два. Реально попит впав на один бензовоз. Чому я продаю ще на сім машин менше? Бо поруч зі мною торгують 20 продавців. Торік трейдери тримались за рахунок своїх основних базисів, хтось віз пальне з Литви, хтось з Польщі. А зараз, через блокування польського кордону, усі трейдери мають контракти на Півдні. Поляки нас виховали". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Також сильно впало споживання в прифронтових регіонах. За словами Льоушкіна цього року банки перестали кредитувати бізнес розмішений в таких районах, хоча торік ще кредитували. Через це близько 3-5% аграріїв не зможуть розпочати посівну через брак коштів.

Ринок автогазу очікує на сезонне збільшення споживання

Ринок автогазу в Україні за словами експертів вийшов на плато, тому ринок поки не очікує руху цін на цей вид пального ні в гору, ні вниз. Але, при умові якщо тепла погода затримається ще на кілька тижнів, можливе збільшення попиту газу, що призведе до збільшення ціни в гурті на 1 тис. грн/тонна.

"Зараз мережі вирівнюють ціни, відштовхуючись від закупівельних цін і стабільно себе почувають. Зараз потеплішало, якщо така температура протримається деякий час, то може бути збільшення споживання. Тоді це може призвести до зменшення частки профіциту на ринку і через тижні два почнуть підтягуватись ціни догори в опті. Але на цьому тижні нема передумов, щоб чекати на здорожчання палива на АЗС". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sinopec

Власник компанії GT Group Владислав Колодяжний, каже, що через збільшення поставок автогазу з Румунії на очікуваннях березневих цін Sonatrach компенсували зниження потоку російського автогазу через Польщу та країни Балтії. Проте російський газ, який попри санкції трейдери активно завозять через термінали цих країн, знаходить шлях в Україну. Внутрішні ціни на скраплений газ на тлі вказаних процесів практично не змінилися, що знайшло своє відображення на аукціонах українських виробників.

На зовнішньому ринку в першому тижні березня відбулося ралі бутанових котирувань, які додали майже 60 доларів до середнього значення в лютому і спровокували невелике зростання імпортного паритету потоку із західного кордону.

"Тренд на збільшення цін для досягнення імпортного паритету стримується надходженням дешевого продукту з Польщі та Балтії й далеко не безпідставними побоюваннями трейдерів щодо ризику падіння ринку під цунамі російського газу одразу після припинення блокади кордону. Цей же ризик перешкоджає накопиченню запасів, і перші два місяці зими пройдено на мінімальних значеннях імпортної статистики". Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

На думку експерта на фоні згаданих процесів змін на роздрібному ринку автогазу не буде, навіть корекція цін на АЗС скінчилася. Але невизначеність на ринку зберігається, а подальший розвиток ситуації на ринку, на думку експерта, залежатиме від здатності влади посилити санкції проти російського ресурсу. Якщо поставки дешевого російського автогазу не вдасться заблокувати, вони невдовзі витіснять та зведуть до мінімуму поставки з інших напрямів.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,99 WOG 54,99 54,99 28,98 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 48,99 49.49 26,59

Дані: застосунки мереж АЗС.