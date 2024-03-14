Митниця закриває лазівки для російського автогазу. Чи чекати на дефіцит та що буде з цінами

Енергетична митниця 12 березня почала прискіпливіше перевіряти окремі партії автогазу з ЄС. Для окремих них вимагатимуть документи щодо походження сировини. Таким чином Україна посилює боротьбу з російським ресурсом, який мімікрував під європейський.

Після того як у травні 2023 року уряд заборонив імпортувати до України пальне невизначеного походження, а митники почали вимагати від імпортерів документи щодо всього ланцюжка постачання товару від виробника до кордону ввіз російських бензину та дизпалива в Україну припинився. Єдиним виключенням став російський скраплений газ, який завозили до країн ЄС у вигляді окремих фракцій пропану та бутану, змішували в резервуарах терміналів і цей процес видавали за виробництво. Таким чином пальне отримувало сертифікат як вироблене в ЄС, а трейдери могли постачати його до України в обхід чинних обмежень.

Це створювало низку проблем для українського ринку оскільки дешевий російський ресурс витісняв поставки з інших напрямів, а у разі перебоїв з постачанням загрожував дефіцитом та значною волатильністю ринку. У жовтні минулого року, коли польські перевізники перекрили кордон з Україною, ринок який сидів на голці російського пального не зміг подолати дефіцит: автогаз почав зникати з АЗС, а ціни стрімко зростали.

В Міністерстві енергетики 8 березня відбулася закрита нарада на якій, за інформацією кількох співрозмовників Delo.ua, було прийнято рішення звернутися до Ради національної безпеки та оборони з проханням заборонити поставки в Україну пального, що надходить з окремих ризикових терміналів. Після цього влада активізувала боротьбу з російським пальним.

Польські фокуси в рамках законності

Автогаз російського походження продовжував потрапляти в Україну попри санкції та вдосконалення Україною механізмів контролю за їх дотриманням. Найбільше російського пропан-бутану надходило до України з Польщі, Литви та Латвії.

За даними аналітика консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександра Сіренко з 428 тис. тонн всього імпорту LPG з Польщі до України у 2023 році, українські імпортери завезли 111 тис. тонн скрапленого газу з "казахськими" документами, що більш ніж втричі перевищувало обсяги фізичного постачання LPG з Казахстану до Польщі, які склали 35 тис. тонн.

Так у 2023 році на терміналі польскої компанії Barter у м. Сокулка, що розташований поблизу залізничного переходу Брузгі (Білорусь) – Кузніца (Польща) українські трейдери придбали 25 тис. тонн скрапленого газу з документами про походження з Казахстану, країн ЄС чи навіть США. Проте у 2023 році на станції переходу Брузгі-Кузніца взагалі не постачався газ з Казахстану. Водночас за рік Оренбурзький ГПЗ відправив на ст. Брузгі 30,8 тис. тонн газу і ще 221 тис. тонн відправили інші заводи. Постачання газу з цього терміналу припинилось лише у третьому кварталі минулого року, коли страйкуючі польські перевізники заблокували кордон.

"Коли українська митниця почала вимагати від імпортерів пального данні щодо всього ланцюжка походження товару від виробника до кордону, польські термінали почали відвантажувати російське пальне до України з сертифікатами які свідчили, що вони і є виробником. Відбулось підміна понять "термінал" (змішування газу) та "виробник" (класичне виробництво газу з нафти або газового конденсату)". Олександр Сіренко Анпалітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Разом з цим за Митний кодекс ЄС визначає виробником компанію, яка піддала ресурс суттєвій трансформації, або ж затрати на перероблення значно перевищують вартість сировини. Цілком очевидно, що змішування пропану з бутаном в резервуарах виробництвом не є. Цим і вирішили скористатися українські митники й тепер вони вимагатимуть у постачальників ресурсу з сумнівних напрямків походження сировини.

За словами аналітика консалтингової групи "А-95" Артема Куюна європейські трейдери, що торгували російським пальним активно використовували спрощену систему вантажообігу в ЄС. Наприклад, Латвія минулого року імпортувала 300 тис. тонн газу, при тому, що сама споживає лише 50 тис. тонн на рік. Частину цього скрапленого газу було продано до Польщі з сертифікатами EUR.1. Таким чином юридично поляки отримували вже "європейський" ресурс.

"Звісно всі бачать статистику залізниці та митної служби де чітко видно хто отримує російський автогаз". Артем Куюн Аналітик консалтингової групи "А-95"

На його думку, попри посилення митного контролю добросовісним постачальникам нічого боятися і ті хто завозитиме автогаз виробництва польскої компанії Orlen без проблем розмитнюватимуть свою продукцію.

Яка ціна відмови від "кривавого" пального

Трейдери LPG, яких опитало Delo.ua, повідомили, що поки проблем з розмитненням у них не виникало, та охарактеризували ситуацію на кордоні як досить спокійну. Водночас ціна пропан-бутану в гурті почала рости на новинах про закриття лазівки для російського ресурсу.

"Окремі партії скрапленого газу вже почали поглиблено перевіряти. Гуртовий ринок вже відреагував на новини додавши в ціні 500 грн/тонна. Але АЗС поки нема сенсу підіймати ціну. Роздріб завжди триматиме дистанцію від опту, бо це їх пряма собівартість. Але з певним відтермінуванням у часі та зазвичай реагує на зміну гуртових цін через 1-3 тижні. Подальша ситуація залежатиме від того, наскільки системно митниця боротиметься з російським ресурсом, якщо системно, то зростання ціни в гурті продовжиться" Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sinopec

За оцінкою голови Української асоціації скрапленого газу, а також директора компанії "Надежда" (мережа АЗС BVS) Станіслава Батраченко поставки російського скрапленого газу в Україну в середньому становили 20 тис. тонн на місяць. Але він виключає дефіцит та значне зростання цін.

"Якщо митниця працюватиме бездоганно, ціни на АЗС зростуть приблизно 1,5 грн на літр. Це зростання може відбутися в третій декаді березня. Зараз попит на автогаз слабкий. До того ж ми очікуємо зниження європейських котирувань, що може компенсувати можливе здорожчання" Станіслав Батраченко Голова Української асоціації скрапленого газу та директор компанії “Надежда” (мережа АЗС BVS)

Власник компанії GT Group Владислав Колодяжний зауважує, що оскільки зараз низький сезон споживання, то після закриття лазівки для російського пального трейдерам треба буде завезти всього 5-7 тонн LPG. Ці обсяги без проблем можна буде завезти залізницею. А коли почнеться високий сезон споживання трейдерам потрібно буде методично нарощувати обсяги поставок і жодної кризи не буде.

"Якщо просто сидіти й чекати, то дефіцит цілком можливий. Він буде у листопаді, оскільки з 1 січня 2025 року поляки взагалі не зможуть імпортувати російський продукт. І якщо ми до цього часу не підготуємо альтернативні канали поставок, ми зіткнемося з дефіцитом в гіршому варіанті" Владислав Колодяжний Власник компанії GT Group

Заборона на імпорт російського LPG увійшла в 12 пакет санкцій ЄС та почала діяти у грудні 2023 року. Але ЄС зробив виключення для чинних контрактів дозволивши продовжити їх на рік. Тому компанії, які постачали російське пальне, до вступу в дію цього пакету санкцій продовжили свої контракти ще на рік. Таким чином заборона російського автогазу є не лише етичним питанням. Якщо лазівки перекрити саме зараз, ринок отримає можливість зіскочити з російської голки максимально безболісно. Водночас частина експертів скептично ставиться до заборони та вважає, що недобросовісні постачальники зуміють знайти нові лазівки в санкціях.