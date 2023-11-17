Автогаз почав зникати на АЗС, а ціни на цей вид пального ростуть. Що відбувається?

Паливний ринок зіткнувся з перебоями в поставках автогазу, водночас ціни на цей вид пального зростають. Експерти пов'язують турбулентність на ринку з логістичними складнощами через боротьбу з російським пальним та проблемах на кордоні з Польщею, а також сезонним зростанням промислового споживання.

17 листопада було зафіксовано, що автогаз відсутній на деяких АЗС мережі UPG, а також низці дрібних мереж АЗС у Києві. Раніше ЗМІ повідомляли про відсутність цього виду палива на АЗС мережі БРСМ. Експерти пов'язують перебої з поставками цього виду палива на АЗС з проблемами проходження митного контролю через страйк польських перевізників, який розпочався 6 листопада та продовжується досі.

Водночас зростання гуртових цін та роздрібних цін всередині України, та стабільність цін на цей вид палива в ЄС збільшили маржу на гуртовому ринку автогазу досить привабливою, що посилює зацікавленість гравців цього ринку нарощувати поставки.

Чому виник дефіцит та наскільки він критичний?

Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан говорить, що дефіцит на ринку скрапленого газу в Україні дійсно є, але він має точковий характер. Головною проблемою дефіциту Шубан називає блокування прикордонних переходів через страйк польских перевізників.

"Хоча зараз трейдери вже "протоптують" нові маршрути постачання автогазу, проблеми будуть доти доки буде це блокування. Коли поляки починали страйк вони заявили, що пропускатимуть гуманітарку та пальне вільно. Але на практиці перші дні страйку вони взагалі заблокували поставки, а зараз доводиться боротися за те, щоб вантажі пропустили й через це проходження кордону затягується на декілька днів", - каже Шубан.

Шубан зазначає, що в трейдерів зараз немає проблем з тим щоб купити автогаз у сусідніх країнах, але є проблеми з тим щоб привезти його в Україну і це призводить до точкового дефіциту. Разом з цим бізнесмен сумнівається, що дефіцит автогазу в Україні посилиться, оскільки велика маржа, яка виникла в гуртовому сегменті ринку цього виду пального стимулюватиме нарощувати поставки як імпортерів, так і виробників газу всередині країни.

"Тотального дефіциту не буле, оскільки внаслідок логістичних проблем та зростання ціни на ринку досить велика маржа, що стимулює трейдерів нарощувати поставки. Конкуренція на ринку велика, тож тих, хто вимушено зупинився замістять інші й ринок буде поступово наповнюватися. До того ж зараз ринок входить в зимовий сезон, коли споживання традиційно знижується", - каже Шубан.

Директор з маркетингу мережі "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук говорить, що на минулому тижні їх мережа дійсно зіткнулася з проблемою постачання газу на АЗС. Проте наразі ситуація стабілізувалась.

"На минулому тижні були проблеми як у нас, так і в конкурентів. Зараз ситуація вирівнялася, з'явилась можливість реєструватися для проходження митного контролю в електронній системі "єЧерга" тож зараз ситуація вирівнялася. На всіх наших АЗС є газ і навіть маємо невеликий запас цього пального", - каже Мельничук.

Коли закінчиться дефіцит та буде з цінами на автогаз?

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що головним фактором який зумовив зростання цін на автогаз та перебої з його поставками в Україну є посилення боротьби з російським пальним.

"Основна причина проблем з автогазом це зникнення російського ресурсу. З країн Балтії та Польщі в Україну постачали великі обсяги російського ресурсу. Зараз цих обсягів не стало і ринку потрібен час, щоб його замістити. Від початку повномасштабної війни у нас 70% автогазу надходить до країни автонормами, тож ринок працює "з коліс" і є доволі чутливим для змін", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що ще одним фактором який зумовив збільшення споживання автогазу та зростання ціни на нього є сезонне збільшення промислового споживання цього виду палива сушарками зерна, що традиційно припадає на кінець жовтня - листопад. Тим часом страйк польских перевізників та лише посилив вищезгадані фактори і якби цього не відбулося ціна на автогаз було б нижчою.

"Ринок перегрітий на фоні новин про страйк польських перевідників. Коли поляки анонсували страйк газ здорожчав на 11%, а після того, як страйк розпочався газ продовжив дорожчати. Хоча прохід автонорм через польский кордон знизився лише на 35%. Але польський кордон не єдиний канал звідки до України йде газ і та паніка яка відбулася на ринку є недоречною", - говорить експерт.

Сіренко каже, що наразі в гурті ціна на автогаз досягає позначки 60 тисяч гривень за тонну, а на АЗС наступного тижня може досягти 35 гривень за літр. Проте таке зростання ціни викличе деградацію попиту з боку водіїв, котрі в більшості будуть заправляти свої автівки бензином, що штовхатиме ціни на газ донизу.

За словами Шубана трейдери вже намагаються диверсифікувати поставки через проблемний польський кордон, переорієнтовуючи поставки газу на південний напрямок, а також кордони з іншими країнами на заході. При цьому ціни на автогаз мають потенціал зрости ще до 35-36 грн/л без урахування знижок від мереж.

Мельничук говорить, що ціни на автогаз будуть вищими приблизно до середини грудня, а через складнощі з логістикою ціна на стелах АЗС додасть ще 0,5-1 грн/л.