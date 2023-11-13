Ринок пального входить в сезон низького споживання. Ціни на АЗС будуть падати

В середині листопада український ринок пального входить в сезон низького споживання, коли ціни на пальне традиційно є нижчими ніж у теплу пору року. Разом з цим ціни штовхатимуть до низу зниження цін на нафту та зниження котирувань на пальне на зовнішніх ринках. Водночас страйк польських перевізників, що розпочався 6 листопада викликав обмеження пропозицій автогазу в Україні що спричинило зростання цін на цей вид пального

9 листопада ціни на нафту еталонної марки Brent вперше з липня опустилися нижче позначки 80 доларів за барель. Попри ризики обмеження пропозиції через конфлікт на Близькому сході, а також наміри двох великих експортерів нафти Саудівської Аравії та Росії скоротити видобуток ціна на нафту продовжила протягом минулого тижня(6-12 листопада) падати головним чином через сумніви трейдерів щодо відновлення китайської економіки, а також укріплення долара, що зробило нафту дорожчою для тримачів інших валют.

Водночас продовжують знижуватися й котирування пального в країнах Європейського Союзу. Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко каже, що за минулий тиждень ціна дизельного пального з постачанням автотранспортом впала на 2,6% (–1,25 грн/л) до 47,50 грн/л (1137 доларів/тонна без податків), та досягла найнижчого значення з 7 вересня цього року.

Станом на 9 листопада порівняно з 3 листопада ціна на дизпаливо на спотовому ринку ЄС впала на 7,9-8,3% за північно-західними напрямками та на 8,5-9,7% – по Середземномор’ю до 812-820 доларів/тонна і 790-808 доларів/тонна відповідно. Середньодобова ціна імпорту дизпального від початку листопада зменшилась на 1,2% до 1042 доларів/тонна, а середня вартість імпортного дизпалива на кордоні з постачанням в Україну становить 1045 доларів/тонна за неповну першу декаду місяця.

"Попри часткове блокування польськими перевізниками 3 митних переходів на польсько-українському кордоні з 6 листопада, імпорт ДП виріс на 1,7% порівняно з аналогічним періодом жовтня. Обсяги надходження ресурсу автопартіями, навпаки – зменшились на 19,1%. Частка імпорту ДП автонормами оцінюється у 28,4% у листопаді проти 35,7% місяцем раніше. Тривале проходження кордону автотранспортом стримує окремих учасників ринку від зменшення через можливі складнощі з наявністю ресурсу. Проте, загально за оцінками операторів пропозиція на внутрішньому ринку переважає існуючий попит", - каже Сіренко.

За його словами, найменші ціни на дизпаливо в гурті оголошували на Півдні України, де мінімальна ціна складала 42,8 грн/л, а середні ціни оголошувалися до 45 грн/л. На Заході країни ціни оголошували переважно вище 46,00-46,30 грн/л, з підвищенням до 47,00-48,50 грн/л.

На ринку бензинів минулого тижні ціни в гурті також продовжили зниження. В четвер 9 листопада кілька великих гравців на внутрішньому ринку знизили ціни по усіх базисах на 800 грн/т. Таким чином у п'ятницю 10 листопада середня вартість А-92 зменшилась на 1,76% (–0,76 грн/л) щодо п’ятниці 3 листопада, до 42,34 грн/л, а середня А-95 – на 1,05% (–0,48 грн/л), до 45,34 грн/л.

"Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів дещо сповільнились, проте значно перевищують показники жовтня. Середньодобовий показник імпорту бензинів за перші вісім днів листопада склав +55,8% щодо жовтня. Основна частина імпорту бензинів надійшла румунського (40,1%) та грецького (34,8%) виробництва. Частка постачання бензинів автонормами зменшились до 25,4% від загального обсягу надходжень.", - говорить Сіренко.

Страйк польських перевізників обмежив пропозицію автогазу в Україні

За словами Сіренка протягом перших 5 днів листопада кордон зі сторони Польщі перетнуло 119 автоцистерн з бензином, а з моменту початку акції польських перевізників, протягом шостого-восьмого листопада кордон перетнуло 25 авто. Таким чином середньодобова кількість бензовозів, що перетнула польський кордон з початку проведення страйку скоротилась на 65%. Менш критична ситуація у відсотках з дизпальним, де зниження становить всього 34%, але за кількістю машин і, відповідно, обсягам ринок дизелю не отримав близько 2 тис. т за два дні страйку.

"Скраплений газ, до якого прикута основна увага, насправді постраждав найменше. Ба більше, за даними імпортерів кризова ситуація зовсім не зі сторони поляків, а на румунському кордоні, де за перші п’ять днів зайшло 142 газовози, а за три дні страйку - 38 авто. Динаміка імпорту скрапленого газу становить 2,6 тис. т на добу в середньому протягом 1-8 листопада, порівняно з середніми 2,7 тис. т/доба в жовтні. Загалом з 1 по 8 листопада поставки газу в Україну склали 20,7 тис. тонн", - говорить експерт.

За його словами, середня вартість залізничних партій що надходять в Україну з початку листопада становить 791 долар/тонна на кордоні до розмитнення, порівняно з 707 доларів/тонна в жовтні в середньому. Автоімпорт подорожчав до 757 доларів/тонна, порівняно з середніми 740 доларів/тонна в жовтні.

"Через збільшення черг на кордоні та зростання вартості газу українського виробництва на 3 556 грн/т до 60 164 грн/т в середньому, одиниці продавців пропонують гуртові партії газу. Ринок працює "на колесах", при перших надходженнях газ розподіляється між постійними клієнтами гуртових торговельних компаній", - зазначає експерт.

Водночас профільне видання Enkorr пише, що на минулому тижні вартість автомобільних партій газу на східних терміналах Польщі майже не змінилася. З урахуванням транспорту до українського кордону пропозиції польських компаній перебували у межах 799-865 доларів/тонна, а на балтійських базисах пропан-бутанова суміш здорожчала на 9-12 доларів/тонна – до 785-847 доларів/тонна. Водночас кілька опитаних компаній повідомили виданню, що вони не укладали нових угод на минулому тижні оскільки незрозуміло, коли придбаний газ потрапить до України.

"Через страйки на кордоні українські компанії тепер мають проблеми не тільки з виїздом у Польщу, а й з в’їздом в Україну. Польські перевізники блокують проїзд на трьох важливих для паливних компаній КПП: "Дорогуськ–Ягодин", "Корчова–Краківець" і "Гребенне–Рава-Руська". Зокрема через "Дорогуськ–Ягодин" їде більш ніж половина польського ресурсу й майже всі партії, що постачаються з країн Балтії", - пише Enkorr.

Видання зазначає, що труднощі з перетином польського кордону змушують компанії шукати газ на інших напрямках — в Угорщині, Сербії, Албанії. Тут трейдери постають перед труднощами на кшталт дорогої логістики чи проблеми зібрати повний пакет документів. До прикладу в Албанії нема торговельно-промислової палати, яка б могла видати сертифікат, який потрібен при розмитненні автогазу в Україні.

Тим часом черги на південних і західних кордонах сприяють зростанню попиту на залізничний ресурс. Як наслідок, спотові партії газу на вагонах дорожчають. Так, із початку листопада, коли компанії розмитнювали залізничні партії газу за 760-860 доларів/тонна на західному кордоні України, ціни зросли в середньому на 40-50 доларів.

На АЗС ціни на бензин та дизпаливо продовжують знижуватись, а на автогаз зростати

За словами Сіренка, протягом останніх днів минулого тижня ціни на АЗС ціни на АЗС впевнено рухалися вниз. У п’ятницю 10 листопада коригування стели зробила UPG, знизивши вартість усіх видів пального на 1,00 грн/л. Тепер ціна бензину А-95 та ДП становить 53,90 грн/л. На станціях U.GO на 0,50 грн/л подешевшало дизпальне. Середні ціни на АЗС Amic знизились у межах 0,07-0,50 грн/л на бензин А-95 та на 0,05-0,34 грн/л на ДП в залежності від регіону.

Пальне здешевшало і на "БРСМ-Нафта" у межах 0,30-0,50 грн/л в майже у половині областей України. Вперше за більше ніж місяць вартість змінив одеський оператор "Катрал" – бензин і дизпальне втратили у вартості 1,00 грн/л до 54,99 грн/л та 54,79 грн/л відповідно. Також в межах 0,25-2,00 грн/л знизили ціни VST, Petromol, Avetra та низка інших локальних операторів.

Станом на 10 листопада за данними "НафтоРинка" середня ціна бензину А-95 по Україні складає 55,70 грн/л, а середня ціна ДП складає 55,84 грн/л.

Водночас Сіренко зауважує, що оператори АЗС продовжують активно збільшувати ціни на автогаз. Більшість мереж підвищують ціни поступовими кроками на 0,5-1,0 грн/л, частина наздоганяє конкурентів коригуванням одразу на 2-4,5 грн/л.

Так, протягом 8-10 листопада середня ціна LPG на АЗС в Україні зросла до 32,56 грн/л, а з початку листопада зростання становить 15,8%, або 4,45 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 сьогодні досягло 58,4%, порівняно з 47,8% в середньому протягом жовтня. Експерт зауважує, що при співвідношенні на рівні 60% ефективність споживання автогазу є дуже низькою, оскільки при таких умовах зазвичай спостерігається відтік споживання на користь бензину.