Рынок горючего входит в сезон низкого потребления. Цены на АЗС будут падать

В середине ноября украинский рынок горючего входит в сезон низкого потребления, когда цены на топливо традиционно ниже чем в теплое время года. При этом цены будут толкать вниз снижение цен на нефть и снижение котировок на горючее на внешних рынках. В то же время начавшаяся 6 ноября забастовка польских перевозчиков вызвала ограничение предложений автогаза в Украине, что повлекло за собой рост цен на этот вид горючего.

9 ноября цены на нефть эталонной марки Brent впервые с июля опустились ниже отметки 80 долларов за баррель. Несмотря на риски ограничения предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также намерения двух крупных экспортеров нефти Саудовской Аравии и России сократить добычу, цена на нефть продолжила в течение прошлой недели (6-12 ноября) падать главным образом из-за сомнений трейдеров относительно восстановления китайской экономики, а также укрепления. доллара, что сделало нефть дороже для держателей других валют .

В то же время, продолжают снижаться и котировки горючего в странах Европейского Союза. Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что за прошлую неделю цена дизельного горючего с поставкой автотранспортом упала на 2,6% (–1,25 грн/л) до 47,50 грн/л (1137 долларов/тонна без налогов), и достигла самого низкого значения с 7 сентября этого года.

По состоянию на 9 ноября по сравнению с 3 ноября цена на дизтопливо на спотовом рынке ЕС упала на 7,9-8,3% по северо-западным направлениям и на 8,5-9,7% по Средиземноморью до 812-820 долларов. /тонна и 790-808 долларов/тонна соответственно. Среднесуточная цена импорта дизтоплива с начала ноября уменьшилась на 1,2% до 1042 долларов/тонна, а средняя стоимость импортного дизтоплива на границе со снабжением в Украину составляет 1045 долларов/тонна за неполную первую декаду месяца.

"Несмотря на частичную блокировку польскими перевозчиками 3 таможенных переходов на польско-украинской границе с 6 ноября, импорт ГП вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом октября. Объемы поступления ресурса автопартиями, наоборот – уменьшились на 19,1%. Доля импорта ГП автонормами оценивается в 28,4% в ноябре против 35,7% месяцем ранее. Длительное прохождение границы автотранспортом сдерживает отдельных участников рынка от уменьшения из-за возможных сложностей с наличием ресурса. Однако, по оценкам операторов, предложение на внутреннем рынке преобладает существующий спрос", - говорит Сиренко.

По его словам, самые маленькие цены на дизтопливо в группе объявляли на Юге Украины, где минимальная цена составляла 42,8 грн/л, а средние цены объявлялись до 45 грн/л. На Западе страны цены объявляли преимущественно выше 46,00–46,30 грн/л, с повышением до 47,00–48,50 грн/л.

На рынке бензинов на прошлой неделе цены в группе также продолжили понижение. В четверг 9 ноября несколько крупных игроков на внутреннем рынке снизили цены по всем базисам на 800 грн/т. Таким образом, в пятницу 10 ноября средняя стоимость А-92 уменьшилась на 1,76% (–0,76 грн/л) по отношению к пятнице 3 ноября, до 42,34 грн/л, а средняя А-95 – на 1,05% (-0,48 грн/л), до 45,34 грн/л.

В течение первой половины недели темпы импорта бензинов несколько замедлились, однако значительно превышают показатели октября. Среднесуточный показатель импорта бензинов за первые восемь дней ноября составил +55,8% по отношению к октябрю. 34,8%) производства. Доля поставки бензинов автонормами уменьшились до 25,4% от общего объема поступлений», - говорит Сиренко.

Забастовка польских перевозчиков ограничила предложение автогаза в Украине

По словам Сиренко, в течение первых 5 дней ноября границу со стороны Польши пересекло 119 автоцистерн с бензином, а с момента начала акции польских перевозчиков, в течение шестого-восьмого ноября границу пересекло 25 авто. Таким образом, среднесуточное количество бензовозов, пересекшее польскую границу с начала проведения забастовки сократилось на 65%. Менее критическая ситуация в процентах с дизтоплива, где снижение составляет всего 34%, но по количеству машин и, соответственно, объемам рынок дизеля не получил около 2 тыс. т за два дня забастовки.

"Сжиженный газ, к которому приковано основное внимание, на самом деле пострадал меньше всего. Более того, по данным импортеров кризисная ситуация вовсе не со стороны поляков, а на румынской границе, где за первые пять дней зашло 142 газовоза, а за три дня забастовки - 38 авто.Динамика импорта сжиженного газа составляет 2,6 тыс. т в сутки в среднем в течение 1-8 ноября, по сравнению со средними 2,7 тыс. т/сутки в октябре. ,7 тыс. тонн", – говорит эксперт.

По его словам, средняя стоимость железнодорожных партий поступающих в Украину с начала ноября составляет 791 доллар/тонна на границе до растаможки по сравнению с 707 долларов/тонна в октябре в среднем. Автоимпорт подорожал до 757 долларов/тонна по сравнению со средними 740 долларов/тонна в октябре.

"По причине увеличения очередей на границе и роста стоимости газа украинского производства на 3 556 грн/т до 60 164 грн/т в среднем, единицы продавцов предлагают оптовые партии газа. Рынок работает "на колесах", при первых поступлениях газ распределяется между постоянными клиентами оптовых торговых компаний", - отмечает эксперт.

В то же время профильное издание Enkorr пишет, что на прошлой неделе стоимость автомобильных партий газа на восточных терминалах Польши почти не изменилась. С учетом транспорта к украинской границе предложения польских компаний находились в пределах 799-865 долларов/тонна, а на балтийских базисах пропан-бутановая смесь подорожала на 9-12 долларов/тонна – до 785-847 долларов/тонна. В то же время, несколько опрошенных компаний сообщили изданию, что они не заключали новых соглашений на прошлой неделе, поскольку непонятно, когда приобретенный газ попадет в Украину.

"Из-за забастовок на границе украинские компании теперь испытывают проблемы не только с выездом в Польшу, но и с въездом в Украину. Польские перевозчики блокируют проезд на трех важных для топливных компаний КПП: "Дорогуск-Ягодин", "Корчёва-Краковец" и "Гребенное-Рава-Русская". В частности через "Дорогуск-Ягодин" едет более половины польского ресурса и почти все партии, поставляемые из стран Балтии", - пишет Enkorr.

Издание отмечает, что трудности с пересечением польской границы заставляют компании искать газ по другим направлениям — в Венгрии, Сербии, Албании. Здесь трейдеры предстают перед трудностями типа дорогой логистики или проблемы собрать полный пакет документов. К примеру, в Албании нет торгово-промышленной палаты, которая могла бы выдать сертификат, который нужен при растаможке автогаза в Украине.

Между тем, очереди на южных и западных границах способствуют росту спроса на железнодорожный ресурс. Как следствие, спотовые партии газа на вагонах дорожают. Так, с начала ноября, когда компании растаможивали железнодорожные партии газа за 760-860 долларов/тонна на западной границе Украины, цены выросли в среднем на 40-50 долларов.

На АЗС цены на бензин и дизтопливо продолжают снижаться, а на автогаз расти

По словам Сиренко, в последние дни прошлой недели цены на АЗС цены на АЗС уверенно двигались вниз. В пятницу 10 ноября корректировка стелы произвела UPG, снизив стоимость всех видов горючего на 1,00 грн/л. Теперь цена бензина А-95 и ДТ составляет 53,90 грн/л. На станциях U.GO на 0,50 грн/л подешевело дизтопливо. Средние цены на АЗС Amic снизились в пределах 0,07-0,50 грн/л на бензин А-95 и 0,05-0,34 грн/л на ДТ в зависимости от региона.

Горючее подешевело и на "БРСМ-Нефть" в пределах 0,30-0,50 грн/л почти в половине областей Украины. Впервые за более месяца стоимость сменил одесский оператор "Катрал" - бензин и дизтопливо потеряли в стоимости 1,00 грн/л до 54,99 грн/л и 54,79 грн/л соответственно. Также в пределах 0,25-2,00 грн/л снизили цены VST, Petromol, Avetra и ряд других локальных операторов.

По состоянию на 10 ноября по данным "НефтеРынка" средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 55,70 грн/л, а средняя цена ДТ составляет 55,84 грн/л .

В то же время Сиренко отмечает, что операторы АЗС продолжают активно увеличивать цены на автогаз. Большинство сетей повышают цены постепенно на 0,5-1,0 грн/л, часть догоняет конкурентов корректировкой сразу на 2-4,5 грн/л.

Так, в течение 8-10 ноября средняя цена LPG на АЗС в Украине выросла до 32,56 грн/л, а с начала ноября рост составил 15,8% или 4,45 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня достигло 58,4% по сравнению с 47,8% в среднем в течение октября. Эксперт отмечает, что при соотношении на уровне 60% эффективность потребления автогаза очень низкая, поскольку при таких условиях обычно наблюдается отток потребления в пользу бензина.