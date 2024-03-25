Топливный рынок вошел в сезон высокого потребления. Цены на АЗС продолжают расти

Бензин и дизтопливо на украинских АЗС продолжают дорожать после того, как неделю назад крупнейшие игроки ОККО и WOG добавили 2 гривны к своим ценникам на АЗС. Однако сезонный рост потребления топлива ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих лет, поэтому начало высокого сезона пока не оправдало ожиданий трейдеров.

Цены на нефть в конце прошлой недели начали снижаться на фоне новостей о возможном прекращении огня в секторе Газа. Снижению нефтяных котировок способствовало также укрепление доллара, что сделало нефть более дорогой для покупателей и помогло сдержать аппетиты инвесторов.

По состоянию на вечер пятницы 22 марта по сравнению с 21 марта нефть эталонной марки Brent подешевела на 0,41% до 85,43 доллара/баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 0,54% до 80,63 доллара за баррель.

Даже несмотря на небольшое падение цены на нефть остаются достаточно высокими, поскольку мировой спрос выше, чем ожидался в первом квартале этого года, а сокращение количества нефтяных вышек в США и перспективы снижения процентных ставок в этой стране помогают удержать цены даже на фоне новостей о возможной заморозке конфликта на востоке.

Цены на бензин и дизтопливо продолжат движение вверх

На прошлой неделе (18-24 марта) цены на бензин и дизтопливо на АЗС продолжили рост после роста цен на стелах маркетмейкеров. По данным консалтингового агентства "НефтеРынок" 22 марта по отношению к 20 марта средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 20 коп./л до 52,79 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла 20 коп./л до 53,09 грн. /л.

На прошлой неделе сети небольшими шагами увеличивали цены на АЗС. Так, на АЗС Ukrnafta и станциях бывшей сети АЗС Glusco стоимость всей линейки горючего выросла на 50 коп./л, до 51,90 грн/л и 52,90 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива соответственно. В сети "БРСМ-Нафта" бензин прибавил в стоимости 0,30-1,50 грн/л, дизтопливо - 0,10-0,80 грн/л. Средние показатели по областям в сети Motto увеличились существенно: до 2,00 грн/л для бензина и до 2,50 грн/л для дизтоплива. Операторы BVS, Prime, Marshal и другие увеличили стоимость всей линейки продуктов на 0,50 грн/л.

В конце прошлой недели 22 марта средняя цена дизтоплива мелким оптом по сравнению с 15 марта выросла на 47 коп./л до 46,14 грн/л.

Средняя цена на бензин А-95 в группе по состоянию на 22 марта, по сравнению с 15 марта, выросла на 1,59% до 47,68 грн/л. В первой половине недели темпы импорта бензинов несколько выросли, однако остаются низкими. Среднесуточный объем импорта бензинов за 20 дней марта на 12,8% ниже, чем за аналогичный период февраля.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина на этой неделе (25-31 марта) следует ожидать, что цены на АЗС продолжат расти, а средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС вырастет еще на 50 коп./л.

"Сети АЗС будут догонять маркетмейкеров, которые на прошлой неделе повысили цены на 2 грн/л. Тогда к нам зашел дорогой ресурс. Сейчас у сетей АЗС не осталось маржинальности, чтобы гасить скачки внешних котировок, поэтому мы можем наблюдать такую волатильность на рынке и дальше". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что потребление топлива в Украине остается низким из-за блокирования границы с Польшей. За 20 дней марта реализация топлива на 10-15% ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих лет. Поэтому есть предпосылки для снижения цен на топливо в опте.

В то же время бизнесмен отметил, что не видит предпосылок к ажиотажному спросу на топливо из-за массированной ракетной атаки на энергосистему Украины, которая состоялась в ночь на 22 марта. Определенный спрос на топливо для генераторов хоть и есть, но он пока далек от ажиотажного и никоим образом не отразится на рынке.

Российский автогаз продолжает попадать в Украину из Польши

Пропан-бутан на АЗС за прошлую неделю вырос в цене из-за роста цены в опте произошедшего накануне. Согласно мониторингу "НафтоРынка" на АЗС OKKO и WOG сжиженный газ подорожал на 50 коп./л, в течение 21-22 марта до 29,49 и 29,48 грн/л соответственно.

В сети АЗС ManGo газ подорожал на 30 коп./л до 27,69 грн/л в среднем или от 26,90 грн/л в Житомирской области до 31,99 грн/л в Донецкой области. В Ровенской области на АЗС ОЛАС газ подорожал на 31 коп./л до 27,30 грн/л. В Чернигове на АЗС T&T Neft газ подорожал на 50 коп./л до 26,69 грн/л.

Таким образом, средняя цена LPG на АЗС за два дня выросла на 13 коп/л до 27,87 грн/л. В оптовом сегменте средняя цена предложений автогаза на условиях самовывоза 22 марта составляла 44,443 тыс. грн/тонна.

Однако рост цен на бензин опережает автогаз. Соответственно соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня составило 52,8% по сравнению с 53,4% в начале месяца.

На этой неделе ожидается, что автогаз в группе продолжит расти из-за падения курса гривны, усложнения логистики и сезонных ожиданий увеличения продаж LPG на АЗС. По мнению основателя системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG Михаила Шубана, средняя цена на АЗС за неделю может вырасти на 5-10 коп./л. В то время как в опте рост составит еще 1000 грн/тонна до 45,5 тыс. грн/тонна.

По словам владельца компании GT Group Владислава Колодяжного, прошедшую неделю рынок автогаза провел в ожидании анонсированных ранее действий Энергетической таможни. Однако намерения властей бороться с российским горючим хватило лишь для незначительного сокращения объемов поставок российского пропан-бутана с польских баз, а также увеличения объемов закупки по железной дороге.

На торгах украинских производителей на УЭБ цены выросли пропорционально падению курса гривны к доллару, курсовой минимум на неделе пришелся на среду 20 марта. А уже 21 марта, на фоне результатов аукциона и наличия более дешевых предложений из Польши и стран Балтии, демонстрирующих минимальную эффективность проверок таможни, цены даже откатились от недельных пиковых значений.

На европейском рынке сжиженного газа котировки на бутан Argus cif Ara large показали за неделю падение более чем на 100 долларов/тонна.

"Цены на российский продукт будут и дальше дисконтироваться от нижнего уровня значений импортного паритета на LPG не российского происхождения, для гарантированной продажи, принося его продавцам сверхприбыли. Текущая маржа в 6000-7000 грн/т это более чем позволяет. Но отсутствие более эффективной реакции со стороны СНБО или других органов добавит пессимизма поставщикам железнодорожных партий, что может привести к проблемам с наполнением рынка с ростом сезонного спроса". Владислав Колодяжный Владелец компании GT Group

По его словам, на этой неделе возможна небольшая коррекция цен на АЗС на курсовые разницы, но уровень 30 грн/л пока остается недостижимым.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 56,99 56,99 29,49 WOG 56,99 56,99 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 50,99 50,99 26,99

Данные: приложения сетей АЗС.