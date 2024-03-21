Україна пропонує запровадити додатковий податок на російську нафту й газ

Україна пропонує своїм міжнародним партнерам після перемоги у війні з РФ запровадити додатковий спеціальний податок на російські газ, нафту та інші сировинні матеріали, аби покрити завдані державі збитки.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - зауважив він.

Очільник уряду також додав, що це стало б додатковим джерелом компенсації тієї шкоди, яку завдає Україні Росія під час війни.

Прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80%

Прибуток Росії від продажу нафти та газу в лютому зріс на 80% у порівнянні з 2023 роком, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними міністерства фінансів РФ, у лютому надходження до російського бюджету коштів від податків на сировину й газ становили 945,6 млрд рублів - $10,4 млрд.

Bloomberg констатує, що російський нафтовий і газовий сектори залишаються ключовим джерелом доходів для бюджету країни-агресора.

Імпорт російської нафти

Наразі залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба".

Болгарія з 1 березня припинила імпорт російської нафти, у такий спосіб достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ.

Яка ситуація з газом

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.