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Категория
Энергетика
Дата публикации

Украина предлагает ввести дополнительный налог на российскую нефть и газ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина предлагает своим международным партнерам после победы в войне с РФ ввести дополнительный специальный налог на российские газ, нефть и другие сырьевые материалы, чтобы покрыть нанесенный государству ущерб.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Мы положили на стол переговоров предложение о введении в будущем после нашей победы дополнительного специального налогообложения российской нефти, газа, бриллиантов, других сырьевых материалов и российского экспорта", - отметил он.

Глава правительства также добавил, что это стало бы дополнительным источником компенсации того ущерба, который наносит Украине Россия во время войны.

Прибыль РФ от продажи нефти и газа в феврале увеличилась на 80%

Прибыль России от продажи нефти и газа в феврале выросла на 80% по сравнению с 2023 годом, сообщает Bloomberg.

Согласно данным министерства финансов РФ, в феврале поступления в российский бюджет средств от налогов на сырье и газ составили 945,6 млрд. рублей - $10,4 млрд.

Bloomberg отмечает, что российский нефтяной и газовый секторы остаются ключевым источником доходов для бюджета страны-агрессора.

Импорт российской нефти

В настоящее время остаются три страны ЕС, которые получают российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба".

Болгария с 1 марта прекратила импорт российской нефти, таким образом досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого энергоресурса из РФ.

Какая ситуация с газом

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Автор:
Светлана Манько