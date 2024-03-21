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Украина предлагает ввести дополнительный налог на российскую нефть и газ
Украина предлагает своим международным партнерам после победы в войне с РФ ввести дополнительный специальный налог на российские газ, нефть и другие сырьевые материалы, чтобы покрыть нанесенный государству ущерб.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Мы положили на стол переговоров предложение о введении в будущем после нашей победы дополнительного специального налогообложения российской нефти, газа, бриллиантов, других сырьевых материалов и российского экспорта", - отметил он.
Глава правительства также добавил, что это стало бы дополнительным источником компенсации того ущерба, который наносит Украине Россия во время войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Прибыль РФ от продажи нефти и газа в феврале увеличилась на 80%
Прибыль России от продажи нефти и газа в феврале выросла на 80% по сравнению с 2023 годом, сообщает Bloomberg.
Согласно данным министерства финансов РФ, в феврале поступления в российский бюджет средств от налогов на сырье и газ составили 945,6 млрд. рублей - $10,4 млрд.
Bloomberg отмечает, что российский нефтяной и газовый секторы остаются ключевым источником доходов для бюджета страны-агрессора.
Импорт российской нефти
В настоящее время остаются три страны ЕС, которые получают российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба".
Болгария с 1 марта прекратила импорт российской нефти, таким образом досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого энергоресурса из РФ.
Какая ситуация с газом
Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.
По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .
Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.
В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.
Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.