В 2023 году российский теневой флот составлял 196 танкеров – оценки KSE

Когда мир начал вводить энергетические санкции против России, страна-агрессор начала создавать серые схемы для транспортировки нефти за границу, говорит Юлия Павицкая, руководитель санкционного направления KSE Institute. В результате в декабре 2023 года 196 танкеров были идентифицированы как российский теневой флот. Больше о том, как работают санкции против российской экономики, читайте в статье Delo.ua "Как благодаря энергетическим санкциям российская экономика не получила почти $170 млрд. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".

"Отдельная проблема – прозрачная логистика нефти. Дело в том, что когда вводился механизм ценового потолка на нефть, Россия где-то на 70% зависела от компаний-поставщиков услуг из G7 и ЕС по фрахтованию, транспортировке и страхованию. Когда заработали санкции, Россия начала накапливать собственный теневой флот и отказываться от западных сервисов, поэтому теперь Россия почти не пользуется услугами стран G7 и ЕС при транспортировке нефти, их доля сейчас составляет около 30%", - говорит эксперт.

Теперь мир должен заставить Россию вернуться к обслуживанию в странах G7 и ЕС, потому что в этом случае услуги должны предоставляться исключительно в пределах ценового потолка. В этом направлении в ближайшие месяцы Украина будет вести активную работу. В частности, предлагается, чтобы страны ЕС стали использовать географические узкие места. А именно требовать от России наличия адекватной страховки у судов, проходящих территориальными водами этих стран.

Что такое российский теневой флот

Как объясняет Юлия Павицкая, фактически это танкеры, никак не контролируемые странами санкционной коалиции. По оценке KSE, в декабре 202 года 196 танкеров были идентифицированы как российский теневой флот. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности страны-врага в транспортировке нефти за границу за пределами ценового потолка.

"Более 73% российского теневого флота составляют старые танкеры в возрасте более 15 лет. Из-за своего возраста они имеют высокий риск разлива нефти. Поэтому в случае экологической катастрофы российская сторона не будет ничего возмещать, потому что у этих танкеров нет адекватной страховки", - говорит. эксперт.

По ее словам, экологические риски транспортировки российской нефти – это весомый аргумент для наших союзников. В частности, через порты Балтийского моря Россия экспортирует до 50% нефти. Еще 20-25% уходит из черноморских портов. Это создает риск для всех прибрежных стран этих морей.

Как можно использовать узкие места для контроля транспортировки российской нефти? Эксперт приводит пример:

Если говорить о транспортировке нефти через Балтийское море, там есть очень узкое место – Датский пролив. Дания могла бы принять соответствующее решение и не пропускать те российские суда, у которых нет адекватной страховки.

"Поэтому такой механизм действительно может стать действенным по контролю продаж и транспортировки российской нефти. Но важно, чтобы этот механизм был не только технически разработан, но и мог выполняться соответствующими органами Дании на практике без лишних осложнений. Над чем сейчас и ведется работа", - говорит Павицкая.

Больше о том, как работают санкции против российской экономики, читайте в статье Delo.ua "Как благодаря энергетическим санкциям российская экономика не получила почти $170 млрд. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".