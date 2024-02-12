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Энергетика
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Нефть резко дорожает. Какими будут цены на украинских АЗС

Будет ли расти в цене топливо на АЗС
Забастовка польских аграриев, которая началась на прошлой неделе, ставит под угрозу поставки автогаза в Украину. Фото: Пограничная служба Польши

На этой неделе рынок ожидает роста цены на дизтопливо в опте, что обусловлено резким повышением цены на нефть и сокращением производства в ЕС. Это может дать толчок к росту цены и в розницу. А польские фермеры, которые начали забастовку на границе с Украиной, снова оказывают давление на украинский рынок автогаза.

За прошедшую неделю нефть эталонных марок выросла в цене на 5% из-за напряжения на Ближнем Востоке. Цены на фьючерсы нефти марки Brent подскочили выше 81 доллара за баррель после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС по прекращению войны.

В то же время атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы заставили россиян сокращать переработку сырья и экспортировать больше сырой нефти , тем самым нарушая предварительные соглашения в рамках ОПЕК+ о сокращении экспорта.

В пятницу 9 февраля по сравнению с 8 февраля нефть эталонной марки Brent подорожала на 0,69% до 82,19 доллара за баррель, а цены на нефть американской марки West Texas Intermediate выросли на 0,81% до 76,84 доллара за баррель. 

Удорожание нефти стимулирует рост котировок на дизтопливо в Европе. Так, по оценке консалтинговой группы "А-95" по состоянию на 9 февраля европейская смесь торгуется на уровне 81,5 доллара/тонна, при этом цены на дизтопливо в Европе растут быстрее, чем цены на нефть. Основным фактором является остановка ремонта европейских НПЗ на фоне ограниченных поставок горючего в регион.

Цены на дизтопливо вырастут, но не везде

Эксперты ожидают дальнейшего роста цены на дизтопливо из-за роста цен на нефть и роста котировок в ЕС. В оптовом сегменте в понедельник ожидается рост на 0,5 грн/л.

"На прошлой неделе (5-11 февраля) оптовые цены на дизтопливо выросли на 1-1,5 грн/л в зависимости от региона. Розничный рынок не выдержит это повышение и начнет поднимать цены. Поэтому мы ожидаем массового повышения цены дизтоплива на 1 грн/л на АЗС у мелких операторов".

Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Впрочем, подорожание дизтоплива в розницу АЗС может затронуть не все мелкие сети АЗС, а лишь недавно существенно снижавшие цены. Эти операторы АЗС будут пытаться удержать маржу на фоне резкого роста цены в опте. Маркетмейкеры не будут повышать цены на стелах, но порежут скидки для лояльных клиентов. Таким образом, к концу следующей недели средняя цена дизтоплива на АЗС выйдет на значение 50 грн/л у небольших операторов и 55 грн/л у маркетмейкеров.

"Бензин немного подрос в опте, однако этот рост не так существенен как в сегменте дизтоплива. Поэтому я не ожидаю подорожания этого вида горючего в розницу. Дизтопливо действительно будет расти в цене в некоторых региональных сетях АЗС, но цены на бензин останутся стабильными".

Александр Сиренко
Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

При этом эксперты считают, что забастовка польских фермеров на границе с Украиной, которая началась 9 февраля, не повлияет на рынок бензина и дизтоплива, поскольку поляки пока не препятствуют бензовозам направляющимся в Украину.

Автогаз в заложниках польских фермеров

В оптовом рынке автогаза сейчас доминирует восходящий тренд, вызванный главным образом блокировкой границы с Польшей. На прошлой неделе (5-11 февраля) оптовые цены выросли на 1000 гривен за тонну, что соответствует цене 0,5 грн/л. На этой неделе ожидается дальнейшее удорожание автогаза в опте на 500-700 грн/тонна.

"Начавшаяся блокада подталкивает трейдеров к переориентации поставок на железную дорогу, что приведет к несущественному удорожанию себестоимости ресурса за счет дополнительных затрат на перевалку, хранение, а также увеличение логистического плеча. На фоне этого отдельные трейдеры уже начали сокращать свои предложения, а некоторые даже покупать автогаз внутри рынка. Со временем это приводит к аккумуляции объемов и в определенный момент эти объемы попадают на рынок, что приводит к снижению цен".

Михаил Шубан
Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его мнению, в дальнейшем оптовые цены на автогаз снизятся в диапазоне от 500 до 1500 грн/т, если закупочные цены в Европе останутся примерно на таком же уровне, как сейчас, с небольшим отклонением. Цены на АЗС при росте в оптовом сегменте остановят снижение, и останутся на уровне прошлой недели.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л
OKKO 54,99 54,99 27,99
WOG 54,99 54,99 28,08
Socar 56,99 55,99 27,99
Motto 52,98 53,98 -
БРСМ-Нефть 47,99 48,49 25,59

Данные: приложения сетей АЗС.