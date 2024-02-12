Нафта стрімко почала дорожчати. Якими будуть ціни на українських АЗС

На цьому тижні ринок очікує зростання ціни на дизпаливо в гурті, що зумовлено різким здорожчанням ціни на нафту та скороченням виробництва в ЄС. Це може дати поштовх до зростання ціни дизпалива і в роздріб. А польські фермери, які розпочали страйк на кордоні з Україною, знову чинять тиск на український ринок автогазу.

За минулий тиждень нафта еталонних марок виросла в ціні на 5% через напругу на Близькому сході. Ціни на ф’ючерси нафти марки Brent підскочили вище 81 долара за барель після того, як прем’єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху відкинув пропозицію ХАМАС щодо припинення війни.

Водночас атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи змусили росіян скорочувати переробку сировини та експортувати більше сирої нафти, тим самим порушуючи попередні угоди в рамках ОПЕК+ про скорочення експорту.

В п’ятницю 9 лютого порівняно з 8 лютого нафта еталонної марки Brent здорожчала на 0,69% до 82,19 долара за барель, а ціни на нафту американської марки West Texas Intermediate зросли на 0,81% до 76,84 долара за барель.

Здорожчання нафти стимулює до зростання котирувань на дизпаливо в Європі. Так, за оцінкою консалтингової групи “А-95” станом на 9 лютого європейська суміш торгується на рівні 81,5 долара/тонна, при цьому ціни на дизпаливо в Європі зростають швидше ніж ціни на нафту. Основним фактором є зупинка на ремонт європейських НПЗ на фоні обмежених поставок пального в регіон.

Ціни на дизпаливо зростуть, але не всюди

Експерти очікують подальшого зростання ціни на дизпаливо через зростання цін на нафту та зростання котирувань в ЄС. В гуртовому сегменті в понеділок очікується зростання на 0,5 грн/л.

"На минулому тижні (5-11 лютого) гуртові ціни на дизпаливо зросли на 1-1,5 грн/л залежно від регіону. Роздрібний ринок не витримає це підвищення та також почне підіймати ціни. Тож ми чекаємо масового підвищення ціни дизпалива на 1 грн/л на АЗС у дрібних операторів". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній “Прайм”

Втім здорожчання дизпалива в роздріб АЗС може зачепити не всі дрібні мережі АЗС, а лише ті які нещодавно суттєво знижували ціни. Ці оператори АЗС будуть намагатися втримати маржу на фоні різкого зростання ціни в гурті. Маркетмейкери не будуть підвищувати ціни на стелі, але поріжуть знижки для лояльних клієнтів. Таким чином до кінця наступного тижня середня ціна дизпалива на АЗС вийде на значення 50 грн/л у невеликих операторів, та 55 грн/л у маркетмейкерів.

"Бензин трохи підріс в гурті, проте це зростання не є таким суттєвим як в сегменті дизпалива. Тому я не очікую здорожчання цього виду пального в роздріб. Дизпаливо дійсно ростиме в ціні в деяких регіональних мережах АЗС, але ціни на бензин залишаться стабільними". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок”

При цьому експерти вважають, що страйк польських фермерів на кордоні з Україною, який розпочався 9 лютого не вплине на ринок бензину та дизпалива, оскільки поляки поки не чинять перешкод бензовозам котрі прямують до України.

Автогаз у заручниках польських фермерів

В гуртовому ринку автогазу зараз домінує висхідний тренд викликаний головним чином блокуванням кордону з Польщею. На минулому тижні (5-11 лютого) гуртові ціни зросли на 1000 гривень за тонну, що відповідає ціні в 0,5 грн/л. На цьому тижні очікується подальше здорожчання автогазу в гурті на 500-700 грн/тонна.

"Розпочата блокада підштовхує трейдерів до переорієнтації поставок на залізницю, що призведе до несуттєвого здорожчання собівартості ресурсу за рахунок додаткових витрат на перевалку, зберігання, а також збільшення логістичного плеча. На фоні цього окремі трейдери вже почали скорочувати свої пропозиції, а деякі навіть купувати автогаз всередині ринку. З часом це призводить до акумуляції об'ємів і в певний момент ці об'єми потрапляють на ринок, що призводить до зниження цін". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

На його думку, в подальшому гуртові ціни на автогаз знизяться в діапазоні від 500 до 1500 грн/т, якщо закупівельні ціни в Європі лишаться приблизно на такому ж рівні як зараз з невеликим відхиленням. Ціни на АЗС при зростанні в гуртовому сегменті зупинять зниження, і залишаться на рівні минулого тижня.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 27,99 WOG 54,99 54,99 28,08 Socar 56,99 55,99 27,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 47,99 48,49 25,59

Дані: застосунки мереж АЗС.