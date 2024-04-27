Выплаты за погибшего. В каких случаях никто не получит 15 миллионов гривен

В каких случаях семья погибшего не получит выплаты: объяснение адвоката.

Государство обязалось выплачивать гражданам украинских военных, погибших во время защиты Родины, 15 миллионов гривен денежной помощи. Однако в некоторых случаях выплаты за погибшего не смогут отстоять даже в суде.

Как пояснил в интервью Delo.ua юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев, выплата в 15 миллионов предоставляется только в случае гибели военнослужащего при защите Родины, и если этот факт установлен военно-врачебной комиссией.

"Самые очевидные основания для получения вывода о защите Родины - это смерть в результате обстрела, штурма вражеских позиций, шаровых, осколочных ранений, полученных непосредственно в бою", - подчеркнул адвокат.

Все остальные случаи не подпадают под выплаты погибшему: смерть от болезни, самострелов, алкогольного отравления или самоубийства.

Во-вторых, если родные погибшего остались на временно оккупированной территории и взяли российское гражданство – они не могут претендовать на выплаты.

"В первую очередь претендуют на выплаты: родители, один из супругов, если он не женился во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, или продолжающие обучение после 18 лет и другие лица, находящиеся на содержании погибшего. Исключения составляют граждане России и Беларуси, или лица, осужденные за государственную измену, коллаборантство", - подчеркнул Лихачев.

Третий случай касается погибших, у которых нет ни родителей, ни жены, ни детей, или когда военнослужащий развелся, дети совершеннолетние, не учатся, не являются лицами с инвалидностью - тогда также по закону на средства уже никто не может претендовать, если нет другого личного распоряжения.

Не имеют права на единовременное пособие родители и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), которые уклонялись от исполнения обязанности по содержанию погибшего. Однако такое обстоятельство должно быть установлено судом.

Кроме этого, не имеют права на помощь лица, которые умышленно лишили жизни или покушались на лицо, имеющее право на выплату.

В то же время адвокат отметил, что в идеале военнослужащий должен написать завещание на эти средства. В Украине в конце марта начала действовать норма, которая предоставляет право военнослужащим писать личное распоряжение относительно выплат.

28 декабря 2023 года президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о назначении и выплате единовременной денежной помощи", который определяет, что военнослужащий или резервист, призванный на сборы или для прохождения службы, имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели о выплате единовременного пособия лицам по его выбору, определив размер доли в процентах.

"В случае распоряжения помощь выплачивается указанным лицам в части, которая в нем определена. Однако малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего, нетрудоспособная вдова, нетрудоспособные родители получают независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае выплаты личного распоряжения", – пояснил адвокат.

Однако сейчас механизм только начинает работать: закон недавно вступил в силу.

Больше о проблемах, связанных с выплатами за погибших, читайте в интервью Романа Лихачева для Delo.ua "Государство защищается от мошенничества, поэтому получить 15 миллионов за погибшего непросто".