Владельцы генераторов могут получать оплату от "Укрэнерго": как присоединиться

Владельцы генерирующих установок могут получать оплату в поддержку украинской энергосистемы. Для этого они должны пройти отбор и продавать НЭК "Укрэнерго" вспомогательную услугу по обеспечению резервов замещения через аукционы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Вспомогательная услуга по обеспечению резервов замещения (ГП РЗ) предусматривает использование генерирующих мощностей для поддержания надежного электроснабжения и работы сети.

Владелец установки получает оплату за предоставление такой услуги в соответствии с установленными правилами.

Самого наличия генератора недостаточно. Необходимо получить допуск, заключить договоры, пройти аукционный отбор и подтвердить фактическое предоставление услуги.

Как получить оплату от "Укрэнерго"

Процедура подразумевает шесть основных шагов.

Сначала владелец должен уведомить "Укрэнерго" тип, мощность и местоположение установки. Оператор определит, может ли она участвовать в предоставлении резерва и какие требования необходимо выполнить.

Далее следует присоединиться к договору об участии в балансирующем рынке и договору о предоставлении ГП РЗ, а также зарегистрироваться как поставщик вспомогательных услуг.

После регистрации участник получает условия будущего аукциона – необходимый объем, период закупки и зону, для которой требуется резерв.

Следующий этап – представление ценового предложения. После приема заявок участник должен направить ее в определенном формате и в установленный срок.

Во время аукциона "Укрэнерго" сначала выбирает самые дешевые предложения, пока не будет покрыта необходимая потребность. При этом заявку участника могут принять частично.

После фактического предоставления услуги владелец установки передает подтверждающие данные и документы. После их проверки "Укрэнерго" подписывает соответствующий акт и производит расчет.

Как определяют размер оплаты

Цену услуги будут определять по меньшей из двух показателей - принятой цене предложения на аукционе или рассчитанной доплатой в соответствии с установленным порядком.

Рассчитанная доплата определяется, в частности, как разница между себестоимостью производства электроэнергии и ценой на рынке "за сутки вперед" за соответствующий период.

Например, если себестоимость составляет 8 тыс. грн за МВтч, а рыночная цена — 5 тыс. грн, расчетная разница будет составлять 3 тыс. грн за МВтч.

Но если участник предложил на аукционе 2,5 тыс. грн за МВтч и именно эту заявку приняли, оплата будет рассчитываться исходя из 2,5 тыс. грн, а не 3 тыс. грн.

Окончательная сумма выплаты зависит также от фактически подтвержденного объема предоставляемой услуги. Сама победа на аукционе автоматической выплаты не гарантирует.

Напомним, ранее НКРЭКУ расширила привлечение генерации к предоставлению резервов замещения по всей Украине. Изменения должны позволить использовать более доступные мощности для балансировки энергосистемы и уменьшения риска дефицита электроэнергии.