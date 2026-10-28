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"Нафтогаз" и США готовят новые проекты в добыче газа

Американским компаниям расширят доступ к нефтегазовому сектору Украины
Американским компаниям расширят доступ к нефтегазовому сектору Украины

НАК "Нафтогаз Украины" и Государственный департамент США подписали меморандум о расширении сотрудничества, который должен создать новые возможности для американских компаний в украинском нефтегазовом секторе. Среди приоритетов – наращивание добычи, повышение эффективности и привлечение частных инвестиций и технологий из США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

Меморандум был подписан 26 октября.

В посольстве подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины увеличивать свою добычу энергоресурсов и привлекать в отрасль частный американский капитал.

"Энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Соединенные Штаты разделяют стремление Украины наращивать добычу энергоресурсов, повышать эффективность работы и привлекать частные инвестиции и технические возможности американских компаний", - отметили в посольстве.

Конкретные инвестиционные проекты, объемы возможного финансирования и сроки их реализации пока не раскрываются.

"Нафтогаз" усиливает сотрудничество с американским бизнесом

Меморандум продолжает курс "Нефтегаза" на расширение партнерств с компаниями из США в добыче, поставках энергоресурсов и привлечении финансирования.

В июне компания уже обсуждала с представителями Госдепа США, Министерства энергетики, DFC и американского Экспортно-импортного банка возможность привлечения американских компаний в инвестиционные проекты в Украине, закупку оборудования и финансирование восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, в июле "Нафтогаз" и американская Argent LNG договорились о долгосрочных поставках сжиженного природного газа из США. Стороны планируют использовать украинские газохранилища и поставлять LNG на рынки Центральной, Восточной и Южной Европы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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