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"Нафтогаз" і США готують нові проєкти у видобутку газу

Американським компаніям розширять доступ до нафтогазового сектору України
Американським компаніям розширять доступ до нафтогазового сектору України

НАК "Нафтогаз України" та Державний департамент США підписали меморандум про розширення співпраці, який має створити нові можливості для американських компаній в українському нафтогазовому секторі. Серед пріоритетів — нарощування видобутку, підвищення ефективності та залучення приватних інвестицій і технологій зі США.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

Меморандум було підписано 26 жовтня.

У посольстві наголосили, що Сполучені Штати підтримують прагнення України збільшувати власний видобуток енергоресурсів і залучати до галузі приватний американський капітал.

"Енергетична безпека — це національна безпека. Сполучені Штати поділяють прагнення України нарощувати видобуток енергоресурсів, підвищувати ефективність роботи та залучати приватні інвестиції й технічні можливості американських компаній", — зазначили в посольстві.

Конкретні інвестиційні проєкти, обсяги можливого фінансування та строки їх реалізації поки не розкриваються.

"Нафтогаз" посилює співпрацю з американським бізнесом

Меморандум продовжує курс "Нафтогазу" на розширення партнерств із компаніями зі США у видобутку, постачанні енергоресурсів та залученні фінансування.

У червні компанія вже обговорювала з представниками Держдепу США, Міністерства енергетики, DFC та американського Експортно-імпортного банку можливість залучення американських компаній до інвестиційних проєктів в Україні, закупівлю обладнання та фінансування відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у липні "Нафтогаз" та американська Argent LNG домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу зі США. Сторони також планують використовувати українські газосховища та постачати LNG на ринки Центральної, Східної й Південної Європи.

Автор:
Тетяна Гойденко

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