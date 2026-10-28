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"Нафтогаз" і США готують нові проєкти у видобутку газу
НАК "Нафтогаз України" та Державний департамент США підписали меморандум про розширення співпраці, який має створити нові можливості для американських компаній в українському нафтогазовому секторі. Серед пріоритетів — нарощування видобутку, підвищення ефективності та залучення приватних інвестицій і технологій зі США.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.
Меморандум було підписано 26 жовтня.
У посольстві наголосили, що Сполучені Штати підтримують прагнення України збільшувати власний видобуток енергоресурсів і залучати до галузі приватний американський капітал.
"Енергетична безпека — це національна безпека. Сполучені Штати поділяють прагнення України нарощувати видобуток енергоресурсів, підвищувати ефективність роботи та залучати приватні інвестиції й технічні можливості американських компаній", — зазначили в посольстві.
Конкретні інвестиційні проєкти, обсяги можливого фінансування та строки їх реалізації поки не розкриваються.
"Нафтогаз" посилює співпрацю з американським бізнесом
Меморандум продовжує курс "Нафтогазу" на розширення партнерств із компаніями зі США у видобутку, постачанні енергоресурсів та залученні фінансування.
У червні компанія вже обговорювала з представниками Держдепу США, Міністерства енергетики, DFC та американського Експортно-імпортного банку можливість залучення американських компаній до інвестиційних проєктів в Україні, закупівлю обладнання та фінансування відновлення енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, у липні "Нафтогаз" та американська Argent LNG домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу зі США. Сторони також планують використовувати українські газосховища та постачати LNG на ринки Центральної, Східної й Південної Європи.