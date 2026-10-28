"Нафтогаз" і США готують нові проєкти у видобутку газу

НАК "Нафтогаз України" та Державний департамент США підписали меморандум про розширення співпраці, який має створити нові можливості для американських компаній в українському нафтогазовому секторі. Серед пріоритетів — нарощування видобутку, підвищення ефективності та залучення приватних інвестицій і технологій зі США.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

Меморандум було підписано 26 жовтня.

У посольстві наголосили, що Сполучені Штати підтримують прагнення України збільшувати власний видобуток енергоресурсів і залучати до галузі приватний американський капітал.

"Енергетична безпека — це національна безпека. Сполучені Штати поділяють прагнення України нарощувати видобуток енергоресурсів, підвищувати ефективність роботи та залучати приватні інвестиції й технічні можливості американських компаній", — зазначили в посольстві.

Конкретні інвестиційні проєкти, обсяги можливого фінансування та строки їх реалізації поки не розкриваються.

"Нафтогаз" посилює співпрацю з американським бізнесом

Меморандум продовжує курс "Нафтогазу" на розширення партнерств із компаніями зі США у видобутку, постачанні енергоресурсів та залученні фінансування.

У червні компанія вже обговорювала з представниками Держдепу США, Міністерства енергетики, DFC та американського Експортно-імпортного банку можливість залучення американських компаній до інвестиційних проєктів в Україні, закупівлю обладнання та фінансування відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у липні "Нафтогаз" та американська Argent LNG домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу зі США. Сторони також планують використовувати українські газосховища та постачати LNG на ринки Центральної, Східної й Південної Європи.