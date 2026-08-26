Росія атакувала керованою авіаційною бомбою ТЕЦ "Нафтогазу"

26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", — зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

В компанії наголошують, що Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого — постачання тепла жителям міста.

Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак.

У березні російські війська завдали артилерійського удару по Херсонській ТЕЦ, внаслідок чого загинула співробітниця хімічного цеху Ольга Басенко.

Також російські війська атакують станцію дронами різних типів, унаслідок чого були зафіксовані значні пошкодження.