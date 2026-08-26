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Россия атаковала управляемой авиационной бомбой ТЭЦ "Нафтогаза"
26 августа российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ группы "Нефтегаз".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что в результате атаки основной источник тепла для города получил серьезные разрушения.
"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация безопасности. Координируем дальнейшие действия с местными властями", — отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.
В компании отмечают, что Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект, основное предназначение которого – поставка тепла жителям города.
В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак.
В марте российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской ТЭЦ, в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.
Также российские войска атакуют станцию дронами разных типов, в результате чего были зафиксированы значительные повреждения.