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Россия атаковала управляемой авиационной бомбой ТЭЦ "Нафтогаза"

Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ
Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ / Нафтогаз

26 августа российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ группы "Нефтегаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате атаки основной источник тепла для города получил серьезные разрушения.

"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация безопасности. Координируем дальнейшие действия с местными властями", — отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

В компании отмечают, что Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект, основное предназначение которого – поставка тепла жителям города.

В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак.

В марте российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской ТЭЦ, в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.

Также российские войска атакуют станцию дронами разных типов, в результате чего были зафиксированы значительные повреждения.

Автор:
Светлана Манько

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