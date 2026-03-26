Российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ, погибла работница
26 марта российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской ТЭЦ Группы "Нафтогаз", в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
В компании отмечают, что она находилась на рабочем месте и выполняла свои обязанности. Ее смерть подтвердили в "Нафтогазе", выразив соболезнования семье и близким.
В настоящее время на месте удара работают соответствующие службы и специалисты предприятия, насколько это позволяет ситуация с безопасностью. Причины и последствия атаки уточняются.
В компании подчеркивают, что обстрелы Херсонской ТЭЦ носят системный характер и не имеют никакого военного смысла. Там расценивают такие атаки, как целенаправленный террор против гражданской инфраструктуры и работников энергетической отрасли.
Российские войска атакуют станцию дронами разных типов, в результате чего зафиксированы очередные повреждения.