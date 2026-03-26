Российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ, погибла работница

26 марта российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской ТЭЦ Группы "Нафтогаз", в результате чего погибла сотрудница химического цеха Ольга Басенко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

В компании отмечают, что она находилась на рабочем месте и выполняла свои обязанности. Ее смерть подтвердили в "Нафтогазе", выразив соболезнования семье и близким.

В настоящее время на месте удара работают соответствующие службы и специалисты предприятия, насколько это позволяет ситуация с безопасностью. Причины и последствия атаки уточняются.

В компании подчеркивают, что обстрелы Херсонской ТЭЦ носят системный характер и не имеют никакого военного смысла. Там расценивают такие атаки, как целенаправленный террор против гражданской инфраструктуры и работников энергетической отрасли.

Российские войска атакуют станцию дронами разных типов, в результате чего зафиксированы очередные повреждения.

Автор:
Татьяна Гойденко