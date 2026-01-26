Запланована подія 2

Ситуация с теплом — одна из самых критических: "Нафтогаз" везет в Херсон почти тысячу обогревателей

радиатор обогрева, мужчина, кот
В Херсоне критическая ситуация с теплоснабжением. / Freepik

За прошедшие сутки российские войска целенаправленно обстреливали местную теплоэлектроцентраль, используя артиллерию и дроны. В этих сверхсложных условиях "Нафтогаз" совместно с местными властями работает над тем, чтобы обеспечить жителей альтернативными источниками обогрева.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Ситуация в Херсоне

Херсонская ТЭЦ всегда являлась единственным источником тепла для десятков тысяч жителей города. Сегодня, когда объект находится под постоянными обстрелами, ситуация с отоплением стала одной из наиболее критичных в стране.

Помощь городу поступает поэтапно, учитывая риски безопасности. Сегодня "Нафтогаз" уже доставил в Херсон:

  • 1000 электрообогревателей для жилых домов и социальных объектов;
  • 750 газовых обогревателей в комплекте с баллонами для автономного тепла.

Уже на этой неделе компания доставит в город очередную партию помощи еще дополнительно 950 газовых обогревателей вместе с баллонами.

"Также принимаются другие меры по обеспечению резервной поставки. Ситуация с теплом в Херсоне — одна из самых критических. Координируем наши действия с правительством и местными властями", — отметил Сергей На данный момент "Нафтогаз" работает в усиленном режиме, чтобы найти выход и поддержать жителей прифронтового региона, несмотря на постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, из-за российских обстрелов с таном на вечер 23 января в столице без отопления были 1200 многоэтажных домов.

Автор:
Татьяна Ковальчук