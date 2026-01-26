"Нафтогаз" везе до Херсона майже тисячу обігрівачів через критичну ситуацію з теплом

Протягом минулої доби російські війська цілеспрямовано обстрілювали місцеву теплоелектроцентраль, використовуючи артилерію та дрони. У цих надскладних умовах "Нафтогаз" спільно з місцевою владою працює над тим, щоб забезпечити мешканців альтернативними джерелами обігріву.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ситуація у Херсоні

Херсонська ТЕЦ завжди була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч мешканців міста. Сьогодні, коли об’єкт знаходиться під постійними обстрілами, ситуація з опаленням стала однією з найбільш критичних у країні.

Допомога місту надходить поетапно, враховуючи безпекові ризики. На сьогодні "Нафтогаз" уже доставив до Херсона:

1 000 електрообігрівачів для житлових будинків та соціальних об’єктів;

750 газових обігрівачів у комплекті з балонами для автономного тепла.

Вже цього тижня компанія доставить до міста чергову партію допомоги — ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами.

"Також вживаються інші заходи для забезпечення резервного постачання. Ситуація з теплом в Херсоні — одна з найбільш критичних. Координуємо наші дії з урядом і місцевою владою", — зазначив Сергій Наразі "Нафтогаз" працює в посиленому режимі, щоб знайти вихід і підтримати мешканців прифронтового регіону, попри постійні атаки на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, через російські обстріли станом на вечір 23 січня у столиці без опалення були 1200 багатоповерхових будинків.