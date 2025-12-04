Уряд виділив понад 224 млн грн із резервного фонду на теплопостачання Сумщини

Кабінет міністрів схвалив виділення 224,195 млн грн із резервного фонду держбюджету для Сумської області. Кошти підуть на закупівлю блочно-модульних котелень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відновлення тепла на Сумщині

Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 років, кошти спрямують на закупівлю блочно-модульних котелень, адже в області нині без теплопостачання залишаються понад 62 тисячі абонентів — це близько 156 тисяч людей.

Проблеми з теплом у регіоні виникли через постійні російські обстріли, які суттєво пошкодили систему централізованого опалення та поставили її під загрозу повної зупинки. Встановлення нових модульних котелень має допомогти відновити стабільне теплопостачання та зменшити ризики виникнення техногенних аварій.

"Безперебійне забезпечення українців теплом — це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Придбання та встановлення блочно-модульних котелень забезпечить стабільне проходження опалювального сезону в Сумській області, дозволить уникнути збоїв у теплопостачанні та гарантувати безперебійну роботу лікарень, шкіл і житлових будинків взимку, наголошує пресслужба.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.

Нижчий відсоток підключення у південних областях, де дозволяють погодні умови. Особлива увага — прифронтовим територіям, де теплопостачання здійснюється під постійним тиском російських атак.