Запланована подія 2

Правительство выделило более 224 млн грн из резервного фонда на теплоснабжение Сумщины

батарея отопления, рука
Восстановление тепла в Сумской области / Freepik

Кабинет министров одобрил выделение 224,195 млн. грн. из резервного фонда госбюджета для Сумской области. Денежные средства пойдут на закупку блочно-модульных котельных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Восстановление тепла в Сумской области

Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов, средства будут направлены на закупку блочно-модульных котельных, ведь в области сейчас без теплоснабжения остаются более 62 тысяч абонентов — это около 156 тысяч человек.

Проблемы с теплом в регионе возникли из-за постоянных российских обстрелов, которые повредили систему централизованного отопления и поставили ее под угрозу полной остановки. Установка новых модульных котельных должна помочь восстановить стабильное теплоснабжение и снизить риски возникновения техногенных аварий.

"Бесперебойное обеспечение украинцев теплом — это вопрос национальной устойчивости. Мы должны гарантировать стабильную работу энергосистемы даже в условиях военного положения. Это решение позволяет правительству оперативно реагировать на вызовы, усиливает энергетическую безопасность и создает предпосылки для постоянного прохождения отопительного сезона", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства .

Приобретение и установка блочно-модульных котельных обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона в Сумской области, позволит избежать сбоев в теплоснабжении и гарантировать бесперебойную работу больниц, школ и жилых домов зимой, отмечает пресс-служба.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что благодаря подготовке, проведенной в течение лета и осени, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.

Более низкий процент подключения в южных областях, где разрешают погодные условия. Особое внимание прифронтовым территориям, где теплоснабжение осуществляется под постоянным давлением российских атак.

Автор:
Ольга Опенько