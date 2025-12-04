- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство выделило более 224 млн грн из резервного фонда на теплоснабжение Сумщины
Кабинет министров одобрил выделение 224,195 млн. грн. из резервного фонда госбюджета для Сумской области. Денежные средства пойдут на закупку блочно-модульных котельных.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.
Восстановление тепла в Сумской области
Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов, средства будут направлены на закупку блочно-модульных котельных, ведь в области сейчас без теплоснабжения остаются более 62 тысяч абонентов — это около 156 тысяч человек.
Проблемы с теплом в регионе возникли из-за постоянных российских обстрелов, которые повредили систему централизованного отопления и поставили ее под угрозу полной остановки. Установка новых модульных котельных должна помочь восстановить стабильное теплоснабжение и снизить риски возникновения техногенных аварий.
"Бесперебойное обеспечение украинцев теплом — это вопрос национальной устойчивости. Мы должны гарантировать стабильную работу энергосистемы даже в условиях военного положения. Это решение позволяет правительству оперативно реагировать на вызовы, усиливает энергетическую безопасность и создает предпосылки для постоянного прохождения отопительного сезона", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства .
Приобретение и установка блочно-модульных котельных обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона в Сумской области, позволит избежать сбоев в теплоснабжении и гарантировать бесперебойную работу больниц, школ и жилых домов зимой, отмечает пресс-служба.
Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что благодаря подготовке, проведенной в течение лета и осени, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.
Более низкий процент подключения в южных областях, где разрешают погодные условия. Особое внимание прифронтовым территориям, где теплоснабжение осуществляется под постоянным давлением российских атак.