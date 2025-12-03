Отопительный сезон запущен: в Украине работает 99% котельных, подключено почти 100% жилищного фонда

В Украине на 3 декабря отопительный сезон полностью запущен, несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной. По всей стране работает более 99% котельных.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в "Укринформе" заявил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Он уточнил, что всего во всех областях к отоплению подключено 99,7% социальных объектов и 99% жилых домов.

Замминистра особо подчеркнул, что отопительный сезон успешно стартовал во всех прифронтовых областях.

При этом основной акцент при подготовке к зиме в этих общинах был сделан на обеспечении альтернативной генерацией объектов критической и социальной инфраструктуры, что жизненно важно в условиях постоянных обстрелов.

В качестве примера успешной подготовки был приведен Кривой Рог, где удалось вовремя начать отопительный сезон благодаря масштабным ремонтным работам. В городе было заменено более 100 км теплосетей, и в настоящее время теплом обеспечено 99,1% домов.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что благодаря подготовке, проведенной летом и осенью, удалось обеспечить работу систем отопления во всех регионах.

Более низкий процент подключения в южных областях, где разрешают погодные условия. Особое внимание прифронтовым территориям, где теплоснабжение осуществляется под постоянным давлением российских атак.

Напомним, с 28 октября 13 областей Украины приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам. С 29 октября тепло начали давать в киевские жилые дома.