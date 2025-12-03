"Нафтогаз" отчитался, сколько газа импортировали для прохождения отопительного сезона

С мая 2025 года группа "Нефтегаз" для прохождения отопительного сезона импортировала около 4,4 млрд кубометров газа, до конца года запланировано увеличить этот показатель до 5 млрд кубометров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил коммерческий директор группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко, передает "Укринформ".

"Начиная с мая мы импортировали 4,4 млрд куб. м, до конца года будет импортировано более 5 млрд куб. м", - подчеркнул он.

Федоренко добавил, что в ноябре импорт составил более 500 млн. кубометров. При этом в декабре суточные объемы импорта выросли до 26 млн кубометров по сравнению с 21 млн кубометров в ноябре.

Как пояснил коммерческий директор "Нефтегаза", в настоящее время около 15-20% импорта газа обеспечивают частные компании, ведь цены "голубого топлива" на внутреннем рынке фактически соответствуют ценам в Европе.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" в августе подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро и на 127 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.