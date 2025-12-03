Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

"Нафтогаз" відзвітував, скільки газу імпортували для проходження опалювального сезону

гтс, газ
"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу / Depositphotos

Із травня 2025 року група "Нафтогаз" для проходження опалювального сезону імпортувала близько 4,4 млрд кубометрів газу,  до кінця року заплановано збільшити цей показник до 5 млрд кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив комерційний директор групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, передає "Укрінформ".

"Починаючи з травня, ми імпортували 4,4 млрд куб. м, до кінця року буде імпортовано більше 5 млрд куб. м", - наголосив він.

Федоренко додав, що у листопаді імпорт становив понад 500 млн кубометрів. При цьому у грудні добові обсяги імпорту зросли до 26 млн кубометрів порівняно із 21 млн кубометрів у листопаді.

Як пояснив комерційний директор "Нафтогазу", наразі близько 15-20% імпорту газу забезпечують приватні компанії, адже ціни "блакитного палива" на внутрішньому ринку фактично відповідають цінам у Європі.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро та на 127 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Автор:
Світлана Манько