"Нафтогаз" відзвітував, скільки газу імпортували для проходження опалювального сезону

Із травня 2025 року група "Нафтогаз" для проходження опалювального сезону імпортувала близько 4,4 млрд кубометрів газу, до кінця року заплановано збільшити цей показник до 5 млрд кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив комерційний директор групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, передає "Укрінформ".

"Починаючи з травня, ми імпортували 4,4 млрд куб. м, до кінця року буде імпортовано більше 5 млрд куб. м", - наголосив він.

Федоренко додав, що у листопаді імпорт становив понад 500 млн кубометрів. При цьому у грудні добові обсяги імпорту зросли до 26 млн кубометрів порівняно із 21 млн кубометрів у листопаді.

Як пояснив комерційний директор "Нафтогазу", наразі близько 15-20% імпорту газу забезпечують приватні компанії, адже ціни "блакитного палива" на внутрішньому ринку фактично відповідають цінам у Європі.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро та на 127 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.