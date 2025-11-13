Україна підписала угоду з ЄІБ на €127 млн для закупівлі газу

Україна підписала грантову угоду з Європейським інвестиційним банком на суму €127 мільйонів для закупівлі додаткових обсягів газу до початку опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Нафтогазу".

Про стабільність опалювального сезону

Фінансування надається Європейським союзом за підтримки уряду Норвегії через механізм Ukraine Investment Framework (UIF), що має забезпечити енергетичну стабільність країни взимку.

"Це важлива та головне своєчасна підтримка, яка допоможе забезпечити стабільне постачання газу в опалювальний сезон. Вдячні Єврокомісії, Уряду Норвегії та ЄІБ. Щира подяка Президенту України та Уряду за те, що зробили цю допомогу можливою", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Грант ЄС у розмірі €127 мільйонів для "Нафтогазу" - доповнення до кредиту ЄІБ на €300 мільйонів, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, — свідчить про спільне розуміння терміновості ситуації та здатність партнерів діяти оперативно, йдеться в повідомленні. Об’єднавши зусилля у форматі Team Europe, ЄС і ЄІБ допомагають зміцнити енергетичну стійкість України та гарантувати безперебійну роботу критично важливих послуг попри триваючі російські атаки.

Механізм UIF є складовою програми Ukraine Facility — головного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія надає свою допомогу безпосередньо через цей механізм, що свідчить про швидку, узгоджену та ефективну реакцію Team Europe на актуальні енергетичні потреби України.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна була накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мали становити імпортні обсяги.