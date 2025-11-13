Украина подписала соглашение с ЕИБ на €127 млн для закупки газа

Украина подписала грантовое соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €127 миллионов для закупки дополнительных объемов газа к началу отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Нафтогаз-Украина".

О стабильности отопительного сезона

Финансирование предоставляется Европейским союзом при поддержке правительства Норвегии через механизм Ukraine Investment Framework (UIF), обеспечивающий энергетическую стабильность страны зимой.

"Это важная и главная своевременная поддержка, которая поможет обеспечить стабильную поставку газа в отопительный сезон. Благодарны Еврокомиссии, Правительству Норвегии и ЕИБ. Искренняя благодарность Президенту Украины и Правительству за то, что сделали эту помощь возможной", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Грант ЕС в размере €127 миллионов для "Нафтогаза" - дополнение к кредиту ЕИБ на €300 миллионов, который был подписан и полностью выплачен в октябре, свидетельствует о совместном понимании срочности ситуации и способности партнеров действовать оперативно, говорится в сообщении. Объединив усилия в формате Team Europe, ЕС и ЕИБ помогают укрепить энергетическую устойчивость Украины и гарантировать бесперебойную работу критически важных услуг, несмотря на продолжающиеся российские атаки.

Механизм UIF является составной частью программы Ukraine Facility – главного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия оказывает свою помощь непосредственно через этот механизм, что свидетельствует о быстрой, согласованной и эффективной реакции Team Europe на актуальные энергетические потребности Украины.

Как сообщала министерша энергетики Светлана Гринчук, на начало отопительного сезона Украина должна была накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.