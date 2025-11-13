Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина подписала соглашение с ЕИБ на €127 млн для закупки газа

Нефтегаз
Украина подписала соглашение с ЕИБ / Нафтогаз

Украина подписала грантовое соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €127 миллионов для закупки дополнительных объемов газа к началу отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Нафтогаз-Украина".

О стабильности отопительного сезона

Финансирование предоставляется Европейским союзом при поддержке правительства Норвегии через механизм Ukraine Investment Framework (UIF), обеспечивающий энергетическую стабильность страны зимой.

"Это важная и главная своевременная поддержка, которая поможет обеспечить стабильную поставку газа в отопительный сезон. Благодарны Еврокомиссии, Правительству Норвегии и ЕИБ. Искренняя благодарность Президенту Украины и Правительству за то, что сделали эту помощь возможной", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Грант ЕС в размере €127 миллионов для "Нафтогаза" - дополнение к кредиту ЕИБ на €300 миллионов, который был подписан и полностью выплачен в октябре, свидетельствует о совместном понимании срочности ситуации и способности партнеров действовать оперативно, говорится в сообщении. Объединив усилия в формате Team Europe, ЕС и ЕИБ помогают укрепить энергетическую устойчивость Украины и гарантировать бесперебойную работу критически важных услуг, несмотря на продолжающиеся российские атаки.

Механизм UIF является составной частью программы Ukraine Facility – главного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия оказывает свою помощь непосредственно через этот механизм, что свидетельствует о быстрой, согласованной и эффективной реакции Team Europe на актуальные энергетические потребности Украины.

Фото 2 — Украина подписала соглашение с ЕИБ на €127 млн для закупки газа
Фото: "Нафтогаз-Украина"

Как сообщала министерша энергетики Светлана Гринчук, на начало отопительного сезона Украина должна была накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.

Автор:
Ольга Опенько