Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У ЄБРР допускають ще один кредит "Нафтогазу" на 500 млн євро

євро
Додаткове фінансування для "Нафтогазу" від ЄБРР / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надати "Нафтогазу" ще один кредит у розмірі 500 мільйонів євро та додаткову грантову підтримку на таку ж суму.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв`ю "Економічній правді".

Додаткове фінансування для "Нафтогазу" від ЄБРР

Зазначається, що ЄБРР уже надав "Нафтогазу" кредит у розмірі 500 мільйонів євро в серпні та планує ще один кредит разом із можливою грантовою підтримкою.

"Тепер, найімовірніше, буде ще один кредит на 500 мільйонів євро і, сподіваємося, ще 500 мільйонів євро грантової підтримки", - заявила Рено-Бассо. 

Це дозволить покрити близько половини додаткової потреби компанії в газі, яка становить 4,4 мільярда кубометрів або приблизно 1,9 мільярда євро.

Наголошується, що ще раніше, у квітні, ЄБРР надав "Нафтогазу" 270 мільйонів євро, тож разом із серпневим кредитом це вже 770 мільйонів євро, включаючи деякі гранти від Норвегії. Пізніше пакети фінансування були доповнені грантами на 220 мільйонів євро, тож загальна сума досягла 990 мільйонів євро.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни – АТ "Укргазвидобування" – і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів – АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.

Автор:
Ольга Опенько