У ЄБРР допускають ще один кредит "Нафтогазу" на 500 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надати "Нафтогазу" ще один кредит у розмірі 500 мільйонів євро та додаткову грантову підтримку на таку ж суму.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв`ю "Економічній правді".

Додаткове фінансування для "Нафтогазу" від ЄБРР

Зазначається, що ЄБРР уже надав "Нафтогазу" кредит у розмірі 500 мільйонів євро в серпні та планує ще один кредит разом із можливою грантовою підтримкою.

"Тепер, найімовірніше, буде ще один кредит на 500 мільйонів євро і, сподіваємося, ще 500 мільйонів євро грантової підтримки", - заявила Рено-Бассо.

Це дозволить покрити близько половини додаткової потреби компанії в газі, яка становить 4,4 мільярда кубометрів або приблизно 1,9 мільярда євро.

Наголошується, що ще раніше, у квітні, ЄБРР надав "Нафтогазу" 270 мільйонів євро, тож разом із серпневим кредитом це вже 770 мільйонів євро, включаючи деякі гранти від Норвегії. Пізніше пакети фінансування були доповнені грантами на 220 мільйонів євро, тож загальна сума досягла 990 мільйонів євро.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни – АТ "Укргазвидобування" – і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів – АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.