"Нафтогаз" і польська Orlen підписали угоду: поставки американського газу в Україну у 2026 році можуть сягнути 1 млрд кубометрів

Група “Нафтогаз” та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання американського скрапленого природного газу (LNG) до України. У рамках співпраці до кінця 2026 року Україна очікує отримати близько 1 млрд кубометрів LNG.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Контракт "Нафтогазу" з Orlen

Попередню заяву про наміри сторони підписали 7 листопада під час енергетичної конференції P-TEC у Греції.

Цього року до України буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG.

також угода остаточно закріплює домовленості про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) до України у першому кварталі 2026 року.

"Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м. Дякую нашим польським партнерам за довіру", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

"Співпраця між нашими компаніями посилює енергетичну безпеку регіону та створює умови для подальшого розвитку бізнесу й зміцнення позицій на ринку по обидва боки", — зазначив Роберт Сошинський, віцепрезидент правління Orlen з операційної діяльності.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що "Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки скрапленого газу. Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді СПГ, який купується через польську PKN Orlen.

Крім того, група "Нафтогаз" в партнерстві з польською нафтопереробною компанією Orlen в межах підготовки до зими 2025-2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського LNG.