"Нафтогаз" и польская Orlen подписали соглашение: поставки американского газа в Украину в 2026 году могут достичь 1 млрд кубометров

Группа "Нафтогаз" и польская энергетическая компания Orlen подписали соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину. В рамках сотрудничества до конца 2026 года Украина ожидает получить около 1 млрд кубометров LNG.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Нафтогаза".

Контракт "Нафтогаза" с Orlen

Предварительное заявление о намерениях стороны было подписано 7 ноября во время энергетической конференции P-TEC в Греции.

В этом году в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG.

также соглашение окончательно закрепляет договоренности о поставках 300 млн кубометров американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину в первом квартале 2026 года.

"В целом в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд куб. м. Спасибо нашим польским партнерам за доверие", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Газ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и будет поступать в Украину через польско-украинскую границу.

"Сотрудничество между нашими компаниями усиливает энергетическую безопасность региона и создает условия для дальнейшего развития бизнеса и укрепления позиций на рынке с обеих сторон", - отметил Роберт Сошинский, вице-президент правления Orlen по операционной деятельности.

Напомним, в сентябре сообщалось, что "Нафтогаз" ведет переговоры с американскими производителями о прямых поставках сжиженного газа. Около 10% импорта газа в Украину поступает из США в виде СПГ, покупаемого через польскую PKN Orlen.

Кроме того, группа "Нефтегаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского LNG.

Автор:
Ольга Опенько