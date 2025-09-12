"Нефтегаз" импортировал в Украину около 400 млн кубов американского сжиженного газа

Группа "Нефтегаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

Импорт американского газа происходит через терминалы в Европе – Свиноуйсьце (Польша) и Клайпеда (Литва). В целом по состоянию на середину сентября Украина законтрактовала около 450 млн куб. м американского LNG.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что этот проект является ключевым для диверсификации источников поставок газа в Украину.

"Одним из ключевых источников поставок на сегодняшний день для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнерстве с польским государственным концерном Orlen. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество", - подчеркнул он.

Справочно

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" — крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Основателем и единственным акционером компании является государство.

Orlen — польская компания, занимающаяся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций. Крупнейшая польская компания. Была образована в результате слияния Petrochemii Płock SA и государственной Centrala Produktów Naftowych, которая владела более 1400 автозаправочными станциями по всей стране.

Напомним, в начале сентября глава правления НАК " Нафтогаз Украины " Сергей Корецкий вместе с наблюдательным советом компании провели встречу с миссией МВФ. Стороны обсуждали подготовку к новому отопительному сезону, в частности, сосредоточились на шагах по импорту дополнительных объемов газа и формированию достаточных запасов в подземных хранилищах.