300 млн кубометров: "Нафтогаз" и Orlen согласовали новые поставки американского LNG в Украину

Группа "Нефтегаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании "Нафтогаз".

"В этот раз мы решаем сразу две важные задачи. Во-первых, это обеспечение дополнительных объемов импортного газа, которые крайне нужны в отопительный сезон из-за российских атак. Во-вторых, наши партнеры вместе с экспортно-кредитным агентством Польши KUKE предоставляют нам кредитное плечо для постоплаты поставленных объемов. отметил председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Корецкий.

Операционный директор и вице-президент правления Orlen Роберт Сошинский в свою очередь подчеркнул, что соглашение, определяющее рамки будущего контракта, является важным шагом к усилению энергетической безопасности региона. Он отметил, что заключение соглашения стало результатом крепкого сотрудничества между компаниями, и отметил, что американский LNG поступит в Украину уже в первом квартале следующего года.

"Мы ценим доверие, которое выразил нам "Нафтогаз", и уверены, что дальнейшее укрепление нашего партнерства будет способствовать достижению стратегических целей обеих компаний", - заявил он, добавив, что сотрудничество с украинской стороной создает прочную основу для будущих контрактов.

Как сообщает Минэнерго, договоренности были подписаны во время министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC). Глава министерства Светлана Гринчук отметила, что подписание касается не только неотложных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Напомним, в сентябре сообщалось, что "Нафтогаз" ведет переговоры с американскими производителями о прямых поставках сжиженного газа . Около 10% импорта газа в Украину поступает из США в виде СПГ, покупаемого через польскую PKN Orlen.

Кроме того, группа "Нефтегаз" в партнерстве с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).