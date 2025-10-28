В "Нафтогазе" сообщили, сколько необходимо будет импортировать газа для отопительного сезона

Для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно дополнительно импортировать более 4 млрд куб. м газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий во время брифинга.

"Для устойчивого прохождения отопительного сезона, учитывая потери внутренней добычи, нужно дополнительно немного больше 4 млрд куб м газа", - отметил Корецкий.

Он добавил, что Украина при разработке сценария прохождения отопительного сезона учитывает то, что российские атаки на газовую инфраструктуру продолжатся. Это может увеличить разрушение и уменьшить уровень внутренней добычи газа.

По словам Корецкого, именно поэтому "Нафтогаз" еще с лета приступил к импорту голубого топлива и придерживается разработанного графика.

"Мы считаем, что лучше смотреть на этот процесс критически и быть готовыми к разным сценариям развития событий", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Заметим, что в результате атак РФ в октябре Украина потеряла около 60% суточной добычи газа.

Корецкий подчеркнул, что предыдущие атаки в октябре нанесли существенные разрушения и потери добычи газа, из-за чего Украина будет вынуждена импортировать дополнительные объемы голубого топлива.

Закупка газа

Группа "Нафтогаз" в августе подписала соглашение с ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

Также группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Кроме того , правительство выделило "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного природного газа.