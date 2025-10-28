Украина нашла деньги на 70% импортного газа: Зеленский рассказал, когда начнется отопительный сезон

Украине удалось договориться о 70% средств, необходимых для финансирования импорта газа в отопительный сезон.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, в настоящее время возможности по газу зависят исключительно от финансового обеспечения импорта. Он отметил, что газ является важной основой для отопления и заявил, что 70% необходимой суммы на закупку газа уже найдено. Президент также заверил, что правительство полностью обеспечит необходимую сумму.

Зеленский также заверил, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября, а восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак, возобновляются.

"Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, с завтрашнего дня", - рассказал глава державы.

Что касается электричества, он отметил, что повсюду продолжаются восстановительные работы.

"По электричеству. В принципе, повсюду все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация", - отметил Зеленский.

Напомним, в 18 областях Украины и городе Киеве начато постепенное подключение объектов социальной инфраструктуры к отоплению. Тепло подают в школы, больницы и другие учреждения. В настоящее время уже отапливаются 49% объектов социальной сферы — это около 4,7 тысяч детских садов, 5,4 тысяч школ и почти две тысячи больниц.

Еще в середине сентября в КГГА отмечали, что в Киеве почти 90% жилых домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании, получили акты готовности к отопительному сезону.