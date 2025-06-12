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Украина готовится к зиме: правительство утвердило план подготовки к отопительному сезону

отопление
План предусматривает ремонт, накопление топлива и подготовку домов. / Depositphotos

Кабмин утвердил комплекс мер по подготовке к отопительному сезону и обеспечению стабильной работы критической инфраструктуры. Это включает в себя ремонтные работы, накопление топливных запасов, а также подготовку жилых домов, больниц и другие организационно-технические мероприятия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Соответствующее распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 и его прохождение" было принято 11 июня 2025 года.

Этот план охватывает ряд ключевых направлений, включая:

  • Ремонтные и обновительные работы в энергетической сфере.
  • Подготовку систем теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы, в том числе больниц.
  • Создание необходимых запасов топлива и материалов для стабильного прохождения отопительного сезона.

Выполнение этих мер будут контролировать как центральные, так и местные органы власти.

Напомним, правительственная комиссия под председательством заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука согласовала новые схемы теплоснабжения Кривого Рога, Чернигова и Вараша. В Кривом Роге планируется построить 12 новых котельных, установить 27 когенерационных установок и обновить оборудование на действующих объектах. Также город готовится к частичной децентрализации двух районных котельных и замене более половины тепловых сетей.

Автор:
Татьяна Бессараб