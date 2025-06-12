Україна готується до зими: уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону

Кабмін затвердив комплекс заходів для підготовки до опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Це включає ремонтні роботи, накопичення паливних запасів, а також підготовку житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Відповідне розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня 2025 року.

Цей план охоплює низку ключових напрямків, включаючи:

Ремонтні та відновлювальні роботи в енергетичній сфері.

в енергетичній сфері. Підготовку систем теплопостачання , житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, зокрема лікарень.

, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, зокрема лікарень. Створення необхідних запасів палива та матеріалів для стабільного проходження опалювального сезону.

Виконання цих заходів контролюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Нагадаємо, урядова комісія під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука погодила нові схеми теплопостачання для Кривого Рогу, Чернігова та Вараша. У Кривому Розі планують побудувати 12 нових котелень, встановити 27 когенераційних установок та оновити обладнання на чинних об’єктах. Також місто готується до часткової децентралізації двох районних котелень і заміни понад половини теплових мереж.