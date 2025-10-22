В Украине стартует отопительный сезон: в 18 областях и Киеве подключают социальные объекты

В 18 областях Украины и Киеве начато постепенное подключение объектов социальной инфраструктуры к отоплению. Тепло подают в школы, больницы и другие учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Начало отопительного сезона

Решение о начале подачи тепла принимается местными органами власти с учетом погодных условий и ситуации в общинах.

Сейчас в 18 областях и Киеве уже отапливаются 49% объектов социальной сферы — это около 4,7 тысячи детских садов, 5,4 тысячи школ и почти две тысячи больниц.

"Стоит отметить, что во время подготовки к отопительному сезону отдельный фокус – на резервах топлива, автономных источниках питания и распределенной генерации. Особенно – в прифронтовых регионах", – говорится в сообщении.

В частности, в Украине делается акцент на создании сети меньших источников теплоснабжения вместо одного крупного. Такой подход повышает устойчивость системы к возможным атакам и обеспечивает большую надежность теплоснабжения. На коммунальных предприятиях к работе подготовлено 194 когенерационных установки с общей электрической мощностью 149,1 МВт и 147 блочно-модульных котельных мощностью 291,8 МВт.

Напомним, отопительный сезон в Сумах начнется 27 октября, а в Черкассах тепло в жилые дома начнут подавать с 29 октября. Подача теплоносителя будет происходить постепенно в соответствии с графиками