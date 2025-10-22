Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине стартует отопительный сезон: в 18 областях и Киеве подключают социальные объекты

отопление
Подготовка к отопительному сезону идет по плану / Depositphotos

В 18 областях Украины и Киеве начато постепенное подключение объектов социальной инфраструктуры к отоплению. Тепло подают в школы, больницы и другие учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Начало отопительного сезона

Решение о начале подачи тепла принимается местными органами власти с учетом погодных условий и ситуации в общинах.

Сейчас в 18 областях и Киеве уже отапливаются 49% объектов социальной сферы — это около 4,7 тысячи детских садов, 5,4 тысячи школ и почти две тысячи больниц.

"Стоит отметить, что во время подготовки к отопительному сезону отдельный фокус – на резервах топлива, автономных источниках питания и распределенной генерации. Особенно – в прифронтовых регионах", – говорится в сообщении.

В частности, в Украине делается акцент на создании сети меньших источников теплоснабжения вместо одного крупного. Такой подход повышает устойчивость системы к возможным атакам и обеспечивает большую надежность теплоснабжения. На коммунальных предприятиях к работе подготовлено 194 когенерационных установки с общей электрической мощностью 149,1 МВт и 147 блочно-модульных котельных мощностью 291,8 МВт.

Напомним, отопительный сезон в Сумах начнется 27 октября, а в Черкассах тепло в жилые дома начнут подавать с 29 октября. Подача теплоносителя будет происходить постепенно в соответствии с графиками

Автор:
Ольга Опенько