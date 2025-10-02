Запланована подія 2

В Киеве с 3 октября стартует отопительный сезон для социальной сферы

Depositphotos

В Киеве с 3 октября начнется отопительный сезон для учреждений социальной сферы – больниц, детских садов, школ и других учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Подача тепла осуществляется по индивидуальным заявкам руководителей заведений, что позволяет учитывать специфику каждого учреждения и обеспечивать рациональное использование энергоресурсов.

Постройки социальной сферы оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, благодаря чему можно регулировать уровень теплоснабжения и максимально эффективно использовать энергоносители.

Относительно отопления жилых домов, в городской власти отмечают: решение будет принято после анализа температурных показателей, прогнозов синоптиков и ситуации в энергосистеме. Цель – избежать лишних затрат на тепло и сэкономить средства киевлян и ресурсы города.

Таким образом, первыми тепло получают социально важные заведения, а подключение жилищного сектора состоится с учетом погодных условий.

Еще в середине сентября в КГГА отмечали, что в Киеве почти 90% жилых домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании, получили акты готовности к отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко