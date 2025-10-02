Запланована подія 2

У Києві з 3 жовтня стартує опалювальний сезон для соціальної сфери

опалення
Подача тепла здійснюється за індивідуальними заявками / Depositphotos

У Києві з 3 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — лікарень, дитячих садків, шкіл та інших установ. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Подача тепла здійснюється за індивідуальними заявками керівників закладів, що дозволяє враховувати специфіку кожної установи та забезпечувати раціональне використання енергоресурсів.

Будівлі соціальної сфери оснащені індивідуальними тепловими пунктами, завдяки чому можна регулювати рівень теплопостачання та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Щодо опалення житлових будинків, у міській владі наголошують: рішення буде ухвалене після аналізу температурних показників, прогнозів синоптиків та ситуації в енергосистемі. Мета – уникнути зайвих витрат на тепло та заощадити кошти киян і ресурси міста.

Таким чином, першими тепло отримують соціально важливі заклади, а підключення житлового сектору відбудеться з урахуванням погодних умов.

Ще в середині вересня в КМДА наголошували, що у Києві майже 90% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону. 

Автор:
Тетяна Гойденко